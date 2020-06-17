HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Katil baba mezar bile kazmış

Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Katil baba mezar bile kazmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 20:15 | Son Güncelleme

Elazığ’da eşinden boşanan ve bugün üniversite sınavı için yengesine gelen 20 yaşındaki kızını öldüren, ardından kendini başından vurarak ağır yaralayan babanın köyünde "Bu mezara ya ben yada karım girecek" diyerek mezar kazdığı öğrenildi.

Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Katil baba mezar bile kazmış

Olay, bugün merkeze bağlı Kırklar Mahallesi Huzurlu Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 27-28 Haziran’da yapılacak olan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı için Diyarbakır’dan Elazığ’daki ağabeyinin evine giden 20 yaşındaki Merve, yengesi ve yeğeniyle bulunduğu sırada 63 yaşındaki baba Mikail K. de geldi. Eşiyle boşanan baba ile kızı arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

TARTIŞMA SONRASI KIZINI ÖLDÜRDÜ

Çıkan tartışmada baba tabanca ile kızını öldürdü, ardından kendini yaraladı. Yengenin yardım istemesi üzerine komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı babayı ambulansla hastaneye kaldırdı.

"KIZIM DAHA SINAVA GİRECEKTİ"

Evde polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hayatını kaybeden kızın cansız bedeni cenaze aracına alınarak Fırat Üniversitesi Hastanesi morga götürüldü. Diyarbakır’dan olay yerine gelen anne Meryem’in ise feryatları yürekleri dağladı. "Kızım daha sınava girecekti" diyerek olay yerine gelen anne, "Kızım beni çok sevdi, ondan vuruldu" diyerek fenalık geçirdi. Yakınları acılı anneyi teselli etmeye çalıştı.

"HERKESİ AFFEDERİM BABAMI ASLA"

Sosyal medya hesabından hayatını kaybeden 20 yaşındaki Merve’nin paylaşımlarında baba vurgusu ise dikkat çekti. Merve’nin, yakın zamanda "Herkesi affederim babamı asla" paylaşımını beğendiği, ayrıca 3 ay önce "Bir baba düşünün gözünü kırpmadan kızını öldürüyor her şeyi örnek gösterdiniz de çocukları için canını verecek babaları örnek alsaydınız keşke" diye yazdığı ortaya çıktı.

BABASI 6 AY ÖNCE MEZAR KAZMIŞ

Kızını öldüren Mikail K.’nin, eşinden ayrıldıktan sonra 6 ay önce gittiği merkeze bağlı Elmapınarı köyünde mezarlıkta mezar kazdığı ortaya çıktı. Katil babanın mezarı kazarken, "Bu mezara ya ben gireceğim, ya da karım girecek" dediği ileri sürüldü. Halen Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde yoğum bakım servisinde tedavisi süren babanın, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisler bile şaşırdı! 'Kaçak volkan üretiminde' patlama Polisler bile şaşırdı! 'Kaçak volkan üretiminde' patlama
DEAŞ’lı anne ve oğlu Kayseri’de yakalandıDEAŞ’lı anne ve oğlu Kayseri’de yakalandı
2020 Kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor?2020 Kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor?

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Bir ilde daha maske maske takma zorunluluğu getirildi

Bir ilde daha maske maske takma zorunluluğu getirildi

ABD'den bir tokat daha! İzin verilmedi

ABD'den bir tokat daha! İzin verilmedi

İstanbullular dikkat! 5 gün boyunca etkili olacak

İstanbullular dikkat! 5 gün boyunca etkili olacak

Bakan Selçuk'tan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi açıklaması

Bakan Selçuk'tan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi açıklaması

Kritik toplantıya saatler kaldı! Ülke genelinde yasaklanabilir

Kritik toplantıya saatler kaldı! Ülke genelinde yasaklanabilir

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeyi verdi! Heyecanlandıran paylaşım

Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeyi verdi! Heyecanlandıran paylaşım

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

17 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Mustafa Necati Kültür Evi'ne Nuri Pakdil'in adının verilmesine Muharrem İnce'den sert tepki

Mustafa Necati Kültür Evi'nin adının değiştirilmesine sert tepki

DEAŞ’lı anne ve oğlu Kayseri’de yakalandı

DEAŞ’lı anne ve oğlu Kayseri’de yakalandı

Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca il il, tek tek açıkladı! Çok önemli ifadeler

Tutuklandıktan sonra koronavirüs çıktı! Savcı dahil 11 kişi karantinada

Tutuklandıktan sonra koronavirüs çıktı! Savcı dahil 11 kişi karantinada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.