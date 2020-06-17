Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Katil baba mezar bile kazmış

Olay, bugün merkeze bağlı Kırklar Mahallesi Huzurlu Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 27-28 Haziran’da yapılacak olan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı için Diyarbakır’dan Elazığ’daki ağabeyinin evine giden 20 yaşındaki Merve, yengesi ve yeğeniyle bulunduğu sırada 63 yaşındaki baba Mikail K. de geldi. Eşiyle boşanan baba ile kızı arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

TARTIŞMA SONRASI KIZINI ÖLDÜRDÜ

Çıkan tartışmada baba tabanca ile kızını öldürdü, ardından kendini yaraladı. Yengenin yardım istemesi üzerine komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı babayı ambulansla hastaneye kaldırdı.

"KIZIM DAHA SINAVA GİRECEKTİ"

Evde polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hayatını kaybeden kızın cansız bedeni cenaze aracına alınarak Fırat Üniversitesi Hastanesi morga götürüldü. Diyarbakır’dan olay yerine gelen anne Meryem’in ise feryatları yürekleri dağladı. "Kızım daha sınava girecekti" diyerek olay yerine gelen anne, "Kızım beni çok sevdi, ondan vuruldu" diyerek fenalık geçirdi. Yakınları acılı anneyi teselli etmeye çalıştı.