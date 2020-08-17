Kan donduran olay! 2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yemiş

Olay, saat 08.00 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi Yenimahalle mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Yılmaz, aralarında arsa yüzünden anlaşmazlık bulunan ve kendisiyle aynı adı taşıyan kardeşinin oğlu İsmail Yılmaz’ın yan yana oturdukları evine gitti. Yeğen İsmail Yılmaz’ın aracına bindiği sırada yanına yaklaşan amca İsmail Yılmaz, yanında getirdiği av tüfeğiyle araca ateş açtı. Bunun üzerine araçtan inen yeğen İsmail Yılmaz, kaçmaya çalışırken amcası bu kez arkasından birkaç el daha yeğeninin üzerine doğru ateş açtı. Vücuduna saçma isabet eden yeğen İsmail Yılmaz, yere yığıldı.

ÇİFTE CİNAYET SONRASI DONDURMA YEMİŞ

Amca İsmail Yılmaz, silah sesini duyup evden çıkan yeğeninin annesi Şerife Yılmaz ve yeğeninin eşi Zahide Yılmaz’a da ateş açtı. Şerife Yılmaz göğsünden, Zahide Yılmaz ise ellerinden yaralandı. Daha sonra tüfekle çevreye rastgele ateş etmeye devam eden İsmail Yılmaz, yolda yürürken yakın bölgede bir serada çalışan Veli Uyan'a da henüz bilinmeyen bir sebeple ateş etti. Olay yerinden uzaklaşan İsmail Yılmaz, bir marketten aldığı tahmin edilen dondurmayı yedikten sonra ise Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu.