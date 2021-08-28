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Kan donduran olay! Balıkçı barınağında bu halde bulundu

28.08.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın İskenderun ilçesinde balıkçı barınağında erkek cesedi bulundu.

Kan donduran olay! Balıkçı barınağında bu halde bulundu

Çay Mahallesi balıkçı barınağında bugün saat 09.30 sıralarında kıyıda erkek cesedi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerin yaptığı araştırmada cesedin Süleyman Yıldız’a (38) ait olduğunu saptadı.

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Yanında misina ve balık tutma malzemeleri bulunan Yıldız'ın balık tutarken hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

Sahil Güvenlik botları yardımıyla sudan çıkartılan Yıldız'ın cesedi, cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

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DHA

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