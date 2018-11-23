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Kan donduran olay! İş arkadaşlarını pompalı tüfekle kafalarından vurdu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 01:28 | Son Güncelleme

Sivas'ta, Karayolları misafirhanesinin lokanta bölümünde garson olarak çalışan A.K., tartıştığı 2 mesai arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra kaçtı.

Kan donduran olay! İş arkadaşlarını pompalı tüfekle kafalarından vurdu!

İddiaya göre, Gültepe Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisi'nin yemekhanesinde çalışan garson A.K. iş arkadaşı aşçı Ö.K. ve fırıncı M.T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

A.K. bir süre sonra tekrar geldiği yemekhanede yanında getirdiği tüfekle Ö.K. ve M.T'ye ateş etti. Silah sesini duyan diğer görevliler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başlarından pompalı tüfekle vurulan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği iddia edilen ve bir otomobille kaçan A.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

TARTIŞTIKTAN SONRA EVDEN SİLAH ALIP GELİP ÖLDÜRMÜŞ

Bir süre önce geçirdiği trafik kazası neticesinde psikolojisinin bozuk olduğu öğrenilen şüpheli A.K.'nın işyerinde yaşadığı tartışmanın ardından evine gittiği ve yanında pompalı tüfekle geri döndüğü öğrenildi. A.K.'nın önce evli ve 2 çocuk sahibi fırıncı Mustafa Tutuş'u başına ateş ederek öldürdü. Ardından, tartışma yaşadığı aşçı Ö.K'yı önce elinden yaraladıktan sonra başına ateş ederek öldürdüğü belirlendi.

ÖLDÜRDÜĞÜ AŞÇININ OTOMOBİLİYLE KAÇTI

Şüpheli A.K.'nın olayın ardından öldürdüğü bekar olan arkadaşı Ö.K'nın otomobilini alarak kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayda ölen iki kişinin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından kaldırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Karayolları misafirhanesi cinayet

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