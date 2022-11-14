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Kan donduran vahşet! 10 yaşındaki çocuğu başından vurdu

14.11.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dehşete düşüren bir silahlı saldırı olayı yaşandı. Süleyman K. (20) husumetli oldukları ailenin oğlu Ramazan E.'yi (10) başından silahla vurarak ağır yaraladı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Ramazan E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. İşte olayın detayları...

Kan donduran vahşet! 10 yaşındaki çocuğu başından vurdu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Fatih Caddesi'nde bir dönerci dükkanında çalışan Ramazan E., bugün öğle saatlerinde yakındaki mobilya dükkanına gitti. Ramazan E., burada ailesinin husumetli olduğu aileden Süleyman K. tarafından başından silahla vuruldu.

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İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ramazan E., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Yoğun bakımda tedaviye alınan Ramazan E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Polis, olayın ardından kaçan Süleyman K.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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Diyarbakır silahlı saldırı

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