HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kan donduran vahşet! Borcunu ödemeyen arkadaşını bıçak ve baltayla katletti

Kan donduran vahşet! Borcunu ödemeyen arkadaşını bıçak ve baltayla katletti

22.01.2024 13:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Batuhan Edis (28), borç meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı Onur Arıca'yı (39) bıçak ve baltayla öldürdü. İşte detaylar...

Kan donduran vahşet! Borcunu ödemeyen arkadaşını bıçak ve baltayla katletti

Dehşete düşüren olay, dün saat 18.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Aziz Çavuş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Batuhan Edis, kendisine olan borcunu ödemesi için Onur Arıca'nın evine gitti. İkili arasında sokakta çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Edis, Arıca'yı önce cebindeki bıçakla ardından da sokaktaki bir evin önünden aldığı baltayla yaraladı. Onur Arıca kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı.

dfea128364038294a56211553d4a0617

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arıca, kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

d16e260d1fecd775ef779464b40c7696

Soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya sahilinde kabus devam ediyor! 2 ceset daha bulundu: Cinsiyeti bile tespit edilemiyorAntalya sahilinde kabus devam ediyor! 2 ceset daha bulundu: Cinsiyeti bile tespit edilemiyor
Taksim'de bombalı saldırı davasında flaş kararTaksim'de bombalı saldırı davasında flaş karar
'Çikolata tadı var! Tokluk hissi veriyor' O ilde talep arttı'Çikolata tadı var! Tokluk hissi veriyor' O ilde talep arttı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Balıkesir borç
En Çok Okunan Haberler
Emekliler dikkat, 'ikinci 5 bin TL’ iddiası…

Emekliler dikkat, 'ikinci 5 bin TL’ iddiası…

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı! Türkiye...

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı! Türkiye...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.