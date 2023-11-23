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Kan donduran vahşet! Cinnet geçiren gelin, kaynanasının boğazını kesti

23.11.2023 14:59 | Son Güncelleme:
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Ankara’nın Polatlı ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Kahvaltı sırasında gelin ve kaynana arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Cinnet geçiren gelin Merve D. (28), kaynanası Kezban D.'yi (70) boğazını keserek öldürdü. İşte detaylar...

Kan donduran vahşet! Cinnet geçiren gelin, kaynanasının boğazını kesti

Dehşete düşüren olay, Basri Mahallesi Akan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Polatlı’da yaşayan Merve D. (28) ve Kezban D. (70) arasında kahvaltı sırasında tartışma çıktı. Cinnet geçiren gelin, kaynanasının boğazını keserek öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma eşliğinde eve giren sağlık ekipleri Kezban D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri gelin Merve D.'yi gözaltına aldı.

Komşu Azize Keskin ise yaşanan olaya çok üzüldüğünü söyledi. Gelin ve kaynananın 1 yıl önce taşındığını belirten Keskin, “Ben hiç kavgalarına şahit olmadım. Evimde otururken bir ambulans geldi. Komşuma bir şey oldu sandım. Ona doğru gittiğimde komşumun vefat ettiğini duydum. Gelini komşumu darp ettikten sonra boğazından bıçaklamış, benim bildiğim gelin gençti ve 2 çocukları vardı. İlkokula gidiyorlardı çocukları, kocası işteyken bu olay yaşanmış” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

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