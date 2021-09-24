HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kan donduran vahşet! Eşini bıçaklamayı çocuğu "baba" diye seslenince bırakmış

Kan donduran vahşet! Eşini bıçaklamayı çocuğu "baba" diye seslenince bırakmış

24.09.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da 3 gün önce kendisini aldattığını öne sürdüğü eşini iki çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı. Zanlının ifadesinde, "Bıçağı kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum. Oğlum bana ‘Baba’ diye seslenince kendime geldim ve durdum" dediği öğrenildi.

Kan donduran vahşet! Eşini bıçaklamayı çocuğu "baba" diye seslenince bırakmış

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz Çarşamba günü merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi 52053 Sokak'ta bulunan iki katlı evin birinci katında 22 Eylül Çarşamba günü meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesinde elektrikçi olarak çalışan Burhan Dursun (36), ev hanımı eşi Tuğba Dursun’la (39) kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Öfkelenen Burhan Dursun, mutfaktan aldığı bıçakla yataktaki karısını çocuklarının gözü önünde boğazından, karnından ve elinden olmak üzere 7 yerinden bıçakladı. Saldırgan ağır yaraladığı karısı Tuğba Dursun’u o halde evde bırakıp üzerine kapıyı kilitledi. Burhan Dursun, 7 yaşındaki Çınar ile 3 yaşındaki Eymen’i yanına alıp Toros Mahallesi’nde oturan ablası Nimet Küçükatay'ın evine gitti. Katil zanlısı ablasına eşini bıçakladığını söyledikten sonra çocukları emanet ederek kaçtı.

Abla Nimet Küçükatay, polisi arayarak kardeşini ihbar etti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bir taraftan kaçmaya çalışan katil zanlısını yakalarken diğer taraftan da Tuğba Dursun’un evine gitti. Kapının kilitli olduğunu fark eden polis zaman kaybetmemek için balta ile pencere önünde buluna demir parmaklıkları kırarak eve girdi. Yatakta hareketsiz halde yatan Tuğba Dursun’un öldüğün belirlendi. Genç kadının cenazesi incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınan kadının cenazesi toprağa verildi.

"BEN YOKKEN HEP ÇEVRİMİÇİYDİ"

Emniyete götürülen Burhan Dursun’un ifadesi alındı. Karısının kendisini aldattığını iddia eden katil zanlısı Dursun, “10 yıldır tartışırız ancak büyüklerimiz araya girer ve barışırdık. Bugüne kadar hiç karakolluk olmadık. Ama son zamanlarda bana hakaret ediyordu ve onurumu kırmaya başlamıştı. Ben işteyken bakımlı ben evdeyken bakımsızdı. Mesaiye kaldığım geceleri ne zaman kontrol etsem sosyal medyada çevrimiçi olduğunu görüyordum. Telefonunu kontrol edince telefonda başka birisinin attığı mesajı gördüm. Mesajı ona sorunca ağlamaya başladı. Araya tekrar büyükler girdi ve barıştık” dedi.
Eşinin dişi ağrıdığını ve doktora ödeyecekleri parayı denkleştirmeye çalıştığını anlatan Burhan Dursun şöyle devam etti: “Tuğba, ‘sen bize bakamıyorsan ben bize bakacak birisini bulurum’ dedi. Gururum incindi. Mutfağa giderek bıçak aldım ve yatak odasına döndüm. Daha sonra yatakta uzanan eşimin boğazından, karnından ve elinden bıçakladım. Bıçağı kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum. Oğlum bana ‘Baba’ diye seslenince kendime geldim ve durdum. Bir anlık öfkeyle cinayet işledim. Çok pişmanım” dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oltasına takıldı, sosyal medyadan gören aradıOltasına takıldı, sosyal medyadan gören aradı
3 bin yıllık kafatasında ameliyat izi!3 bin yıllık kafatasında ameliyat izi!
Yürek yakan olay! Baba-oğul 13 gün arayla hayatını kaybettiYürek yakan olay! Baba-oğul 13 gün arayla hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ABD'de dikkat çeken açıklama: Son büyük varyant olabilir

ABD'de dikkat çeken açıklama: Son büyük varyant olabilir

Henüz 5 günlük evlilerdi! Yeni evli çiftin kavgası kanlı bitti

Henüz 5 günlük evlilerdi! Yeni evli çiftin kavgası kanlı bitti

Davutoğlu'nun ziyaretinde gergin anlar: Kime konuşuyorsun 10 kişi var

Davutoğlu'nun ziyaretinde gergin anlar: Kime konuşuyorsun 10 kişi var

Bugüne dikkat! Kar ve dolu yağışı devam edecek

Bugüne dikkat! Kar ve dolu yağışı devam edecek

Aleyna Tilki Türkiye'den ayrıldı! "Ben gidiyorum hoşça kalın"

Aleyna Tilki Türkiye'den ayrıldı! "Ben gidiyorum hoşça kalın"

Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili çarpıcı açıklama

Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili çarpıcı açıklama

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

''Seks oyunu sırasında boğuldu'' demişti, boğarak öldürmüş

''Seks oyunu sırasında boğuldu'' demişti, boğarak öldürmüş

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

1 değil, 2 değil... Tam 211 kez basıldılar

1 değil, 2 değil... Tam 211 kez basıldılar

Uyarı Avrupa'dan geldi! Telefonlarınızı çöpe atın

Uyarı Avrupa'dan geldi! Telefonlarınızı çöpe atın

Eşini başından vurdu, "İntihar etti" diyerek kucağında taşıdı!

Eşini başından vurdu, "İntihar etti" diyerek kucağında taşıdı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.