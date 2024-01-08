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Kan donduran vahşet! Evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

08.01.2024 16:59 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. 2 çocuk annesi Pervin Bal (45), evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. İhbarı yapan eşi N.B. (71), cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. İşte detaylar...

Kan donduran vahşet! Evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Dehşete düşüren olay, öğleden sonra Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi 59'uncu Sokak'taki bir apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. N.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak eşi Pervin Bal'ın evde öldürülmüş olduğunu söyledi.

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Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 4 bıçak darbesi alan Pervin Bal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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2 çocuk annesi Bal'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, N.B. şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

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N.B.'nin emniyetteki işlemleri sürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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cinayet Diyarbakır
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