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Kan donduran vahşet: Boğazı kesilerek öldürüldü, katil komşusu çıktı! Tefeci borcu için...

09.01.2024 09:59 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde Ulviye Eskici (85), evinde darp edilip boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayet şüphelisi olarak komşuları Tolga K. (33) ve Müşerref K. (34) çifti gözaltına alındı. Sorgularında tefeciye borçları olduğunu belirten çift, para istedikleri Eskici'yi kabul etmemesi üzerine öldürdüklerini söyledi. Şüpheli çiftten Tolga K., mahkemede Eskici'yi kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. İşte detaylar...

Kan donduran vahşet: Boğazı kesilerek öldürüldü, katil komşusu çıktı! Tefeci borcu için...

Kan donduran olay, geçtiğimiz gün Tevfikiye Mahallesi 43. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 1'inci katında meydana geldi. Bir süredir yalnız yaşayan Ulviye Eskici’den haber alamayan komşuları Eskici’nin evine gittiğinde yerde kanlar içerisinde buldu. Darbedilerek, boğazı kesilmiş halde öldürülmüş olduğunu gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eskici’nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı duyan kadının yakınları ve mahalle sakinleri evin önünde sinir krizi geçirdi.

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KOMŞU ÇİFT GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Eskici'nin komşularının ifadesine başvurdu. Yapılan araştırmada, aynı apartmanda oturan Tolga K. (33) ve eşi Müşerref K. (34), cinayet şüphlisi olarak gözaltına alındı.

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TEFECİ BORCU İÇİN PARA İSTEMİŞLER

Sorgulamaları için Emniyet Müdürlüğüne götürülen karı-koca, ilk ifadelerinde suçu itiraf etti. Çiftin ifadesinde, tefeciye olan borçları nedeniyle bir süre önce Ulviye Eskici’den bir miktar para istedikleri ve kadının reddetmesi üzerine geçen gün saat 14.00 sıralarında maskeli bir şekilde eve girerek, darbettikten sonra boğazını keserek öldürdüklerini itiraf ettikleri öğrenildi.

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NÖBETÇİ MAHKEMEDE İTİRAF ETTİ

İşlemlerinin ardından dün gece adliyeye sevk edilen şüpheli çiftten Tolga K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede Eskici'yi kendisinin öldürdüğünü söyledi. Tolga K., 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Eşi Müşerref K. ise serbest bırakıldı.

İki çocuk annesi Ulviye Eskici, dün Kırkağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Tefeci Manisa komşu
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