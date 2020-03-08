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Kan donduran vahşet! Kızları cenazelerinin yan yana olmasını istemedi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2020 20:46 | Son Güncelleme

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün eşi Sultan A.'yı (36) uyurken başına baltayla vurup öldürdükten sonra kendini tavana iple asarak intihar eden Şuayip A. (42) ile eşinin cenazeleri bugün memleketleri Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde toprağa verildi. Şuayip A.'nın oğlunun cinayet suçundan cezaevinde olduğu öğrenilirken, cesetleri bulan kızları S.A.'nın (16) yan yana defnedilmemeleri isteği üzerine çift aynı mezarlıkta ayrı yerlerde toprağa verildi.

Kan donduran vahşet! Kızları cenazelerinin yan yana olmasını istemedi

Olay, dün Sevindik Mahallesi 2304 Sokak'ta meydana geldi. Şuayip ve Sultan Akın çiftinin kızları S.A., sabah kalktıktan sonra anne ve babasını göremeyince, odalarının kapısını çaldı. Ancak kapısı kilitli olan odadan cevap alamadı. Evin dışına çıkıp, odanın penceresinden içeri bakan S.A., gördükleri karşısında dehşete düştü. Annesini kanlar içinde yatakta, babasını ise iple tavana asılı gören S.A., komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Camı kırarak içeriye giren acil sağlık ekibi, Sultan A. ile eşi Şuayip A.'nın öldüğünü tespit etti. Bu sırada çiftin kızları S.A.'nın feryatları yürekleri sızlattı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çiftin cansız bedenleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından çiftin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, boşanma aşamasında olan çiftin, tartıştığı belirtilirken, Şuayip A.'nın, eşini uyurken baltayla başına vurarak öldürdüğü, ardından kendini odanın tavanına asarak intihar ettiği üzerinde duruluyor.

KIZLARI YAN YANA OLMASINI İSTEMEDİ

Olay günü anne ve babasının cesetlerini bulan S.A.’nın cenazelerin ayrı gömülmesini istediği, eşi tarafından öldürülen Sultan A.'nın kendi ailesinin de bu şekilde talebi olduğu öğrenildi. Şuayip A. ile eşi Sultan A.’nın cenazeleri bugün Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesine götürüldü. Şuayip A.'nın cenazesi öğle namazının ardından, eşi Sultan A.'nın cenazesi ise ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gülistan Mahalle Mezarlığı'nda ayrı yerlerde toprağa verildi.

ÇİFTİN OĞLU CİNAYET SUÇUNDAN CEZAEVİNDE

Şuayip A.'nın oğlu Mücahit A.'nın (19), 2017 yılında Bağbaşı Mahallesi'nde engelli emekli öğretmen Hamide Çavdar’ı bıçaklanarak öldürülmesi olayına karıştığı ve yargılandığı mahkeme tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Pamukkale intihar cinayet

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