Kan donduran vahşet! Kızları cenazelerinin yan yana olmasını istemedi

Olay, dün Sevindik Mahallesi 2304 Sokak'ta meydana geldi. Şuayip ve Sultan Akın çiftinin kızları S.A., sabah kalktıktan sonra anne ve babasını göremeyince, odalarının kapısını çaldı. Ancak kapısı kilitli olan odadan cevap alamadı. Evin dışına çıkıp, odanın penceresinden içeri bakan S.A., gördükleri karşısında dehşete düştü. Annesini kanlar içinde yatakta, babasını ise iple tavana asılı gören S.A., komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Camı kırarak içeriye giren acil sağlık ekibi, Sultan A. ile eşi Şuayip A.'nın öldüğünü tespit etti. Bu sırada çiftin kızları S.A.'nın feryatları yürekleri sızlattı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çiftin cansız bedenleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından çiftin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, boşanma aşamasında olan çiftin, tartıştığı belirtilirken, Şuayip A.'nın, eşini uyurken baltayla başına vurarak öldürdüğü, ardından kendini odanın tavanına asarak intihar ettiği üzerinde duruluyor.