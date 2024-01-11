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Kan donduran vahşet! Tartıştığı eşinin boğazını kesti

11.01.2024 17:59 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın Yenişehir ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Çiftçilik yapan Y.A. (24), tartıştığı eşi Petek A.'nın (24) boğazını kesti. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Kan donduran vahşet! Tartıştığı eşinin boğazını kesti

Dehşete düşüren olay, 16:30 sıralarında Yenişehir ilçesi Yılmazlar Mahallesi Tuna Sokak’ta meydana geldi. Çiftçilik yapan Y.A. (24), eşi Petek A. (24) ile sözlü tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma kavgaya döndü. Sinirlenen Y.A., bıçakla eşinin boğazını kesti.

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Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri Petek A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede araştırma yapan ekipler, Y.A.’yı gözaltına aldı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

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cinayet Bursa
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