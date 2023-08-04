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Kan donduran vahşet: Tartıştığı sevgilisini öldürüp kendini astı! 8 yaşındaki çocuğu ise her şeyden habersiz...

04.08.2023 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'te kan donduran bir cinayet ve intihar olayı yaşandı. Çocuğu ile bir sitede yaşayan Nazlı Duman, erkek arkadaşı Emrah Bolat ile evinde tartışma yaşadı. Bolat, tartıştığı Duman'ı bıçaklayarak öldürdü, ardından kendini asarak intihar etti. Duman'ın 8 yaşlarındaki çocuğu ise cinayetten habersiz bir şekilde sitenin parkında oynadı. İşte olayın detayları...

Kan donduran vahşet: Tartıştığı sevgilisini öldürüp kendini astı! 8 yaşındaki çocuğu ise her şeyden habersiz...

Dehşete düşüren olay, Pendik'te bulunan bir sitede sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre özel bir hastanede hasta kayıt bölümünde çalışan Nazlı Duman isimli kadın, evine gelen erkek arkadaşı Emrah Bolat ile tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle Bolat, Nazlı Duman'ı boğazından bıçaklayarak öldürdü. Emrah Bolat cinayetin ardından kendisini ev içerisinde asarak hayatına son verdi.

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Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı.

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Hayatını kaybeden kadın ile adamın yakınları da site önüne gelerek gözyaşı döktü, feryat etti. İncelemelerin ardından kadın ile adamın cenazesi cenaze nakil aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Nazlı Duman'ın 8 yaşlarında olan çocuğu ise o anlarda her şeyden habersiz bir şekilde sitenin parkında oyun oynuyordu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Pendik

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