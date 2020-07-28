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Kanada Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisi için 'Remdesivir'i onayladı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.07.2020 21:30 | Son Güncelleme

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için "Remdesivir" adlı antiviral ilacı resmen onayladığı bildirildi.

Kanada Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisi için 'Remdesivir'i onayladı

Bakanlığın resmi internet sitesinde, "Remdesivir, Kanada'daki şiddetli Kovid-19 semptomları olan hastaların tedavisi için onaylandı" başlığı ile yapılan açıklamada, bunun Kovid-19 tedavisi için izin verilen ilk ilaç olduğu kaydedildi.

İlacın faydaları ve yan etkilerinin, altı hafta süren bir incelemeden geçirildiği kaydedilen açıklamada, ayrıca uluslararası raporların da ışığında güvenlik, etkinlik ve kalite verilerinin tarandığı ifade edildi.

"Remdesivir"in bu süreçte, bakanlık tarafından yürütülen Özel Erişim Programı kapsamında az sayıda Kovid-19 hastasının tedavisinde de kullanıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, ilacın, yetişkinler ile 12 yaş ve üstü, vücut ağırlığı en az 40 kilogram olan gençlerde kullanılabileceği belirtildi.

Açıklamada, daha önce Ebola tedavisinde kullanılan ilacın, akciğer iltihaplanması ve ciddi nefes alma sorunu yaşayan Kovid-19 hastalarının tedavisi için onaylı ilaç olduğu hatırlatıldı.

Bakanlığın belirlediği şartlara göre ilaç sadece hastaların yakından izlenebileceği sağlık kuruluşlarında kullanılacak.

"Gilead Sciences" isimli şirket tarafından üretilen "Remdesivir", bir süre önce ABD, Japonya, Singapur ve Avustralya ile bazı Avrupa ülkelerinde Kovid-19 tedavisi için onay almıştı.

REMDESİVİR NEDİR?

Remdesivir (geliştirme kodu GS-5734), nükleotid analogları sınıfına ait yeni bir antiviral ilaçtır. Gilead Sciences tarafından Ebola virüsü hastalığı ile Marburg virüsü enfeksiyon tedavisi için geliştirilmiş ilacın, daha sonra aralarında respiratuvar sinsitiyal virüsü, Junin virüsü, Lassa ateşi virüsü, Nipah virüsü, Hendra virüsü ve koronavirüslerin de (MERS ve SARS virüsleri dahil) yer aldığı diğer tek sarmallı RNA virüslerine karşı antivirütik aktivite gösterebildikleri bulunmuştur.

İlaç, SARS-CoV-2 ile Nipah ve Hendra virüs enfeksiyonlarında kullanımı için araştırma altındadır. Diğer koronavirüs enfeksiyonlarına karşı başarı göstermiş oldğundan ötürü Gilead, SARS-CoV-2 enfeksiyonlarına karşı Amerika'da doktorlara ilacı sunmakta, Çin'e ise şiddetli semptomları olan veya olmayan enfekte bireylerin tedavisinde ilacın etkinliğini araştıran çalışmaların yürütülmesi için maddeyi sağlamaktadır.

(AA)

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