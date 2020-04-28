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Kanal 7 haber spikeri Hülya Seloni: Ailece korona olduk

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 11:52 | Son Güncelleme

Kanal 7'nin Ana Haber Spikeri Hülya Seloni, Instagram hesabından yaptığı duyuruda, tüm ailesiyle koronavirüse yakalandığını söyledi.

Kanal 7 haber spikeri Hülya Seloni: Ailece korona olduk

Uzun bir süredir kamera önünde olmayan Kanal 7 Ana Haber Spikeri Hülya Seloni, Instagram hesabından koronavirüse yakalandığını söyleyerek yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Sevgili dostlarım sizlerin de merak ettiği üzere bir süredir ekranlarda yokum. Maalesef ailece corona olduk. 12 Nisan’da semptomlarım başladı. Covid-19 tedavimi tamamlayarak dün hastaneden taburcu oldum, eşim ve Alara hastalık sürecini evde tedavi ile geçirdi. Hepimiz çok şükür iyiyiz dinlenmedeyiz.

KENDİSİNİ YALNIZ BIRAKMAYAN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Amerikan Hastanesi’nde başlayan tedavi sürecimin yetersiz kalması sebebiyle çok zor zamanımda imdadıma koşan, iyileşmeme büyük katkı sağlayan, sevgili arkadaşım Enfeksiyon Hastalıkları Uz. Dr. Gülhan Eren başta olmak üzere İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tüm kıymetli sağlık çalışanlarına, Alara’mın biricik doktoru, bizi hiç yalnız bırakmadı, engin bilgi ve tecrübeleriyle destek oldu.

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Prof. Dr. Bektaş Sırrı, yine tecrübeli doktorlarımızdan önerileriyle destek veren sevgili arkadaşım Prof. Dr. Teoman Dal, Kanal 7’nin değerli büyüklerime, yönetici ve çalışma arkadaşlarıma, Amerika’dan her gün bana moral vermeye çalışan kız kardeşime, hastaneye yiyecek giyecek getirip her gün yanımda hissettiren erkek kardeşim ve değerli eşine, evimin kapısına yemek bırakan kıymetli kayınvalideme, sevgili eltime, çok çok değerli dostlarıma, dostluk mesajlarıyla güç veren, dualarını, desteğini esirgemeyen, arayan soran merak eden, kötü gününüzde yanımızda olduğunu hissettiren herkese en kalbi duygularımla sonsuz teşekkürler ediyorum ailem adına.

“HASTALARIMIZA ACİL ŞİFALAR”

Şunu bir kez daha anladık ki ‘sağlık’ her şey ve yaşam çok değerli. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum büyüklerime hürmetlerimi sunuyorum. Hastalarımıza acil şifalar, sizlere hayırlı Ramazanlar diliyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere. Sağlıkla mutlulukla kalın.'

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Kanal 7 Hülya Seloni

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