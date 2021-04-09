Kanal İstanbul için dikkat çeken 'rant vergisi' önerisi

Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonominin temelinin güven ve istikrar olduğunu vurgulayan Usta, bugün Türk ekonomisi ve yönetimine karşı güvenin kalmadığını, istikrarın bozulduğunu savundu. Bunun temel nedeninin, Türkiye'yi yönetenlerin, sürekli güven bozucu kararlar alması, açıklamalar yapması olduğunu ileri süren Usta, "Bunun bedelini de millet ödüyor. Türkiye yönetilmiyor, sürekli zikzaklar yapan ve savrulan bir hükümet var." dedi.

Hükümetin gelişi güzel kararlarla ülkeyi yönettiğini iddia eden Usta, gece yarısında Merkez Bankası Başkanı değişikliğiyle Türk lirasının yaklaşık yüzde 15 değer kaybettiğini, mevcut kamu borcuna yeni borç yükünün bindiğini söyledi.

Usta, Meclis'e gönderilen torba kanun teklifiyle kurumlar vergisinin artırıldığını, daha önce açıklanan eylem planlarında böyle bir kararın olmadığını ileri sürerek, "4 ay önce kurumlar vergisinin indirilmesine oy verenler şimdi yükseltilmesi için oy veriyor. Savrulan, ne yaptığını bilmeyen bir iktidar grubu bu ülkeyi yönetiyor. Vergileme ve beyanname dönemi başlarken böyle bir karar alınıyor. Bu yasalara aykırı bir durum." diye konuştu.