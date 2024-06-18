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  4. Kanalizasyon borusundan çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Kanalizasyon borusundan çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

18.06.2024 22:52
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Kırıkkale'de bir köyün kanalizasyon borusundan oğlak çıktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu oğlak kurtarıldı.

Kanalizasyon borusundan çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Kırıkkale'nin Ahılı köyünde, bir besiciye ait oğlak, kanalizasyon borusuna girerek mahsur kaldı. Köyde yaşayan vatandaşların durumu fark etmesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldı. İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, oğlağı kurtarmak için büyük bir çaba sarf etti.

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SAĞ SALİM KURTARILDI

İş makinasının da desteğiyle yolun bir kısmını kazılarak oğlağa ulaşıldı. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucunda oğlak borudan çıkarıldı. Kurtarılan oğlak, veteriner hekime götürülerek tedavi altına alındı.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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Kırıkkale oğlak
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