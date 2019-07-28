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Kanalizasyon inşaatında göçük: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 18:22 | Son Güncelleme

Kanalizasyon inşaatında göçük: 1 ölü

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kanalizasyon inşaatında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Saray Mahallesi Bayraktar Caddesi'nde kanalizasyon çalışması yürüten taşeron firma çalışanı Ahmet Pekgöz (53), beton borunun yerleştirilmesi sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin çalışması sonucu Pekgöz’ün cansız bedenine ulaşıldı.

Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Pekgöz'ün cesedi, savcının incelemesinin ardından Ankara Keçiören Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Altı çocuk babası, duvar ustası Pekgöz'ün, Siirt'in Kurtalan ilçesinden çalışmak için Kahramankazan'a geldiği öğrenildi.

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Ankara göçük işçi Kahramankazan kanalizasyon inşaatı toprak kayması

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