Kandil operasyonuyla ilgili dikkat çeken detay! Mete Yarar canlı yayında 'Söyleyeceğim çok önemli' diyerek duyurdu

MİT sınır ötesinde ortak bir başarıya imza attı ve 2 Şubat’taki ortak operasyonda PKK’nın Gümrük Sorumlusu Ömer Aydın etkisiz hale getirildi. 1999’dan beri örgüt içinde faaliyet gösteriyordu. Ve PKK’nın İran Irak sınırındaki insan kaçakçılığı ve uyuşturucudan sorumlu kişiydi. Örgütün en önemli kişilerinden birisiydi. Ömer Aydın bölgede adım adım takip edilerek TSK ve Mit tarafından yapılan operasyonda etkisiz hale getirildi. Güvenlik ve Terör Uzmanı Mete Yarar operasyonla ilgili şu ifadeleri kullandı: TSK ve MİT ÖRGÜTÜN GELİR UNSURUNA DARBE VURUYOR Gittikçe artan sayısal nitelik, derinlik ve kişinin özeline dayanan başarılı bir değerlendirme yapmak lazım. Şahsın görevi farkındaysanız TSK ve MİT yalnızca örgütün terör kısmında olan yani eylem yapan kısmından daha çok gelir elde ettiği yurt dışında istihbarata faaliyetlerini yürüttüğü birimlere karşı operasyon düzenliyor. Bu birimlerim çoğunluğu elde ettiği kaynakları Suriye’ye aktarıyor. Yalnızca PKK’ya bir operasyon icra edilmiyor, KCK’da yer alan PYD’ye de bir operasyon yapılmış oluyor.

Bu da örgütün ister Suriye İster Irak İster Türkiye’de olsun bu bölgede faaliyetleri olan kişileri de etkiliyor. TSK TERÖRLE MÜCADELEDE DÖNÜŞÜM MÜ YAŞADI? Size bu imkan kabiliyetini sağlayacak olan değişimlerin olması lazım MİT’in dönüştürülmesiyle birlikte yaşanılan sürecin bir parçası bu. Eskiden yapılan operasyonlar MİT tarafından tek başına yapılıyordu. Şimdi ise dış operasyon yapma yeterliliğine sahip olan vurucu gücü içinde barındırıyor. Son Dakika: MİT ve TSK'dan operasyon! 'Renas Aydın' etkisiz hale getirildi TERÖR ÖRGÜTLERİNE YAPILACAK OPERASYONUN PROVASI DİYEBİLİRİZ Ayrıca bir ayrıntı daha var bölgede bulunan yerel unsurlar ve birbirinden farklı olan yerel unsurlardan bahsediyor. Bölgedeki bütün unsurlarla faaliyet halinde olduğunu gösteriyor. İsterseniz İran, isterseniz Irak’ı söyleyin. Nokta istihbaratın da ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi. SİHA ve İHA’lardan aldığınız görüntülerle şahısları tam tespit edemeyebilirsiniz. Ancak yerel unsurlarla aldığınız bilgilerde her şeyi çok rahat bulabilirsiniz. Bu da önümüzdeki dönemlerde farkındaysanız Kandil Bölgesi olarak bahsediliyor. Bu da önümüzdeki dönemde Gara operasyonu konuşulurken şunu söylemiştik. Kandil’e yapılan operasyonların aslında bir provası yapılan bir denemesiydi demiştik.