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Kanserojen madde içeriyor! Uzmanlar uyarıyor: 'Zehir etkisi yaratacak kadar tehlikeli' En çok çocuklar tüketiyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
20.07.2024 10:39
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Fast food yiyecekler kadar içecekler de git gide yaygınlaşıyor. Çocuklar bir öğünde alması gereken kaloriyi sadece bir bardak buzlu içecekten alıyor. Uzmanlar sırf obezite tuzağına değil bu içeceklerin bağışıklık sistemine de zarar verdiğini belirtiyor ve ebeveynleri uyarıyor.

Kanserojen madde içeriyor! Uzmanlar uyarıyor: 'Zehir etkisi yaratacak kadar tehlikeli' En çok çocuklar tüketiyor

Çocuklar o içeceklere bayılıyor. Her gün verseniz bardak bardak iştahla tüketiyorlar. Birçok ebeveyn çocuklarının bu içecekleri tüketirken nasıl bir risk altında olduğunu bilmiyor.

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KANSEROJEN MADDE İÇERİYOR!

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Konuya dair Kanal D Ana Haber'e konuşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Bora Baysal, "Bu içeceklerin hepsi obezite açısından bir risk faktörü. Sadece obezite için de değil aynı zamanda kanserojen maddeler içermesi de büyük risk. Şeker bağımlılık yaratır. Bunları tükettikçe çocuk daha fazla tüketmek istiyor ve daha fazla ihiyaç duyuyor. Bu maddeler bir zehir etkisi yaratacak kadar tehlikeli. Dikkat eksikliği ve hiperaktiviteden tutun da hipertansiyona, kalp hastalıklarına ve organ bozukluklarına kadar gidebilen bir hastalık." dedi.

BİR BARDAĞI 500 KALORİ

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O içecekler tatlı hem de öyle böyle değil. Bir bardağında bir öğünde alınması gereken kalorinin tamamı var. Eskiden fast food yiyecekler konuşuluyordu şimdi de içecekler gündem oldu. Bir bardağı 500 kalori çünkü içerisinde toz şeker, çeşitli şuruplar ve krem şanti var.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE ZARAR VERİYOR

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Çocukları obezite tuzağına düşüren bu içecekler bağışıklık sistemine de zarar veriyor. Türkiye yüzde 7.7 oranıyla çocuk obezitesinde Avrupa ikincisi. Özellikle de paketli gıdaları tüketen ve fast food tarzı beslenen çocuklar en büyük risk grubunda.

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Anahtar Kelimeler:
içecekler
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