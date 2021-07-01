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Kapak toplayan dede-toruna hacker şoku

01.07.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nadide Sultan ve Halil Sezai gibi ünlülerin sosyal medya hesabını çaldığı söylenen hacker’ın şimdi de Eskişehir’de engelliler için kapak toplayan dede ve torunun sosyal medya hesabını çalmaya yeltendiği iddia edildi. Torun Melike Sarıtaş, birkaç önce okuduğu haber sayesinde dolandırıcıların tuzağına düşmekten kurtuldu.

Kapak toplayan dede-toruna hacker şoku

Ünlü şarkıcı Nadide Sultan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabının çalındığını başka bir sosyal medya hesabından duyurdu.

Hacker’ların, şarkıcının hesabı üzerinden mesaj atarak, bu kez de kapak toplayarak ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye yardımı yapan dede-torunun hesabına göz diktiği öne sürüldü.

"İFŞAMIN ÇIKTIĞI SÖYLENDİ"

Torun Melike Sarıtaş, Nadide Sultan’ın yanı sıra Halil Sezai’nin de hesabını çaldığı öne sürülen hacker’ların dün gece geç saatlerde kendisine mesaj attığını öne sürdü. Birkaç gün önce Nadide Sultan’ın hesabının çalınma haberini okuduğunu ve mesaj atanın dediklerine ilk andan itibaren inanmadığını ifade eden Sarıtaş, polise gerekli başvuruları yaptığını belirtti. Melike Sarıtaş hesapları çalındığı iddiasında bulunduğu kişiyle olan diyaloğu hakkında, “1 Temmuz gecesi, saat 01.59 sıralarında bana ünlü şarkıcı Nadide Sultan sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj geldi, kendisi daha öncede konuştuğum çok sevdiğim bir insandır. Gelen mesajda ‘ifşamın çıktığı, +18 bir sitede yayınlandığını’ belirtti, bu mesajı aldığımda zaten olayı anlamaya başladım internetten kısa bir araştırma yaparak, Nadide Sultan dâhil daha birçok mavi tikli veya kitlesi olan ünlü ve fenomenlerin hesabının çalındığını günlerdir alamadıklarını okudum. Daha sonra Nadide Sultan adı altında bana ulaşan numara ve sosyal medyadan engelledim.

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"İYİLİK YAPAN İNSANLARA DOKUNMASINLAR"

Çalan kişi beni aradı fakat açmadım sonrasında hala inandırmak için çaldığı diğer hesaplardan da ‘ifşan yayılmış’ diye mesaj atmaya devam etti. Baktı olmuyor 6000 takipçisi olan bir sosyal medya sayfasından çaldığını kabul etti ve inanmadığıma şok olduğunu belirtti. Bu duruma çok üzüldüm. Bu hesabımızı defalarca çalmaya çalışmaları ve 2 3 yıl önce bizim hesabımız bir hacker tarafından çalınmıştı. Dedemin nasıl üzüldüğünü hatırlayanlar bilir, artık iyilik yapan insanlara dokunmasınlar ben eğer bugün gerçekten birisinin hakkımda bir pislik yayınladığına inansaydım bunca insan yine sandalyesiz kalacaktı yani umutlarını çalacaklardı” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Halil Sezai
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