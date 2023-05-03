Kapatıcıyla kapanmayan sivilceleri anında yok ediyor! Pürüzsüz makyaj tüyosunu paylaştı

Sivilceleri kapatmak için çeşitli ürünler kullanılsa da bu ürünler yeterli etkiyi sağlayamayabiliyor. Bir makyaj uzmanı olan Sophie, TikTok'ta kendi sivilce kapatma tüyosunu paylaştı. Sophie, fondöten ve kapatıcının işe yaramadığı durumlarda makyaj setinde ihtiyacınız olan tek bir ürünün olduğunu ortaya çıkardı.

Videoda, burnunun yanında sıvı makyajla kapatılmayan küçük kırmızı sivilcesini gösterdi. "Tamam, orada dur. Çekmecede duran pudra fondöteniniz varsa, belki de yüzünüzün her yerinde bu ürünü kullanmaktan hoşlanmıyorsunuzdur. Bu ürünü fondoten ve kapatıcı ile kapatamadığın bir lekenin olduğu anlara saklayın."

SİVİLCENİN GÖRÜNÜMÜ ANINDA YOK OLDU

Küçük, kabarık bir fırça alarak pudra fondöteni lekenin üzerine sürdü ve leke anında görünmez oldu. "Artık zar zor görebiliyorsun. Bu sadece en iyi küçük ipucu."

