Kapıda kaldılar! Rektör istedi, Boğaziçi Üniversitesi'ne CHP’li vekiller alınmadı

Boğaziçi Üniversitesi'ne alınmayan CHP heyeti ile güvenlik arasında gerginlik yaşandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş başkanlığındaki heyette CHP'li Okan Konuralp, Tahsin Ocaklı, Yüksel Taşkın, Tahsin Ocaklı ve Suat Özçağdaş ile EMEP'li milletvekili İskender Bayhan da vardı. Heyete daha sonra CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de dahil oldu.

İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, üniversiteye girişte engellenmeleri üzerine, 'Kanunsuz uygulamaları görüşmek, öğrencilerle konuşmak, akademisyenlere destek için geldik. Biz Türkiye'deki cezaevindeki dışındaki her yere gireriz. Bu yoldan çekilin; siz milletvekillere müdahalede bulunacaksanız uyarıyorum sizi. Rektörün beni buraya sokmama yetkisi yok. Rektör benim denetimime tabi, milletvekiliyim ben.' diyerek açıklamada bulundu.

Yaşananlara tepki gösteren ve Boğaziçi mezunu olduğunu ifade eden CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, "Ben milletvekili olarak denetim görevi için geliyorum buraya. Cezaevi dışındaki her kuruma girebiliriz. Daha dün ODTÜ'ye gittik orada neden bir şey olmadı? Orada başka burada başka olur mu? Rektör neden rahatsız oluyor?" diyerek yaşananları kabul etmediğini belirtti.

'YAĞMUR DA YAĞSA DOLU DA YAĞSA HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ'

Özçağdaş daha sonra il başkanları ve vekillerle üniversitenin belli bir yerine kadar girebildiklerini ve sonra tekrar engellendiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'Kapıdan geçen vekillerimiz oldu, bizi durdurmaya çalışan arkadaşların yasal bir sorun yaşamaması için onları bilgilendirdik. İstanbul Valisini, emniyetini uyardık.

Boğaziçi'nde şöyle bir durum var; içeri girdik, üniversitedeyiz. Yürüyoruz. Açıklama yapıp tekrar geri çıkacaktık. Şimdi bizi burada durdurdular. Bu ülkenin genç evlatları genç kadın polisleri var burada. Ben şimdi burada yürümüyorsam buradan Recep Tayyip Erdoğan'a İçişleri Bakanına, YÖK Başkanına, İstanbul Valisine şunu söylemek istiyorum.

Edebimizden yürümüyoruz, eğer bu kanunsuz işleriniz milletvekillerinin dokunulmazlıklarına rağmen engellemesi sürerse Boğaziçi Üniversitesi buna itiraz eden herkesin toplanma yeri olur. Kadın polislerimizi önümüze koymuşlar, bizden ne istiyorsunuz. Siz bu akılla devleti yönetemezsiniz, hiçbir şey yönetemezsiniz. Vekillerimiz burada, yağmur da yağsa dolu da yağsa hiçbir yere gitmiyoruz.'Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır





