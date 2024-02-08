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  4. Kapısında 5 saat bekleyip husumetlisini vurdu, polise yakalanınca ilginç gerçek ortaya çıktı

Kapısında 5 saat bekleyip husumetlisini vurdu, polise yakalanınca ilginç gerçek ortaya çıktı

08.02.2024 17:50 | Son Güncelleme:
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Samsun’un Atakum ilçesinde ilginç bir silahlı saldırı olayı yaşandı. Ekrem Akpınar (42), alacak sebebiyle husumetli olduğu Mustafa B.’yi (55), 5 saat kapısında bekleyip bacaklarından vurup kaçtı. Yaralı Mustafa B., hastaneye kaldırılırken, polisin saklandığı evde yakaladığı Ekrem Akpınar’ın tabancasını kurcalarken kendisini de sol bacağından vurduğu ortaya çıktı. Hafif yaralı olarak hastaneye götürülen Akpınar, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. İşte detaylar...

Kapısında 5 saat bekleyip husumetlisini vurdu, polise yakalanınca ilginç gerçek ortaya çıktı

Şaşkına çeviren olay, Samsun’un Atakum ilçesine bağlı Alanlı Mahallesi’nde bu sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ekrem Akpınar alacak meselesi yüzünden husumetli olduğu Mustafa B.’nin evinin önünde 5 saat bekledi. Sabah saatlerinde Mustafa B., işe gitmek için evden çıkınca Akpınar’ın silahlı saldırısına uğradı. Mustafa B., sağ ve sol bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Mustafa B., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

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Polis ekipleri olayın ardından kaçan Akpınar’ı saklandığı evde yakaladı. Akpınar’ın evinde silahı kurcaladığı sırada kazayla kendisini sol bacağından vurup, pansuman yaptığı ortaya çıktı.

Hafif yaralı olarak getirildiği hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun silahlı saldırı
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