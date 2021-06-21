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  4. Kapısında "bomba var" yazılı dairede cesetleri bulunmuştu! Acı gerçek ortaya çıktı

Kapısında "bomba var" yazılı dairede cesetleri bulunmuştu! Acı gerçek ortaya çıktı

21.06.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde dairede cesetleri bulunan Münevver Ertem (60) ve oğlu Ertan Ertem'in (40) silahla intihar ettikleri ortaya çıktı. Anne ile oğlunun oda kapılarının üzerinde "Dikkat içeri girmeyin bomba var" yazısı olduğu öğrenilirken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Olay Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi'nde dün akşam 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Bulvarı Caddesi üzerindeki 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan bir daireden koku gelmesi üzerine bina sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri daireye çilingir yardımıyla girdi.

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"DİKKAT İÇERİ GİRMEYİN BOMBA VAR" YAZILI NOT

Daireye giren polis ekipleri içeri de oda kapısında asılı bir not ile karşılaştı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde notta "Dikkat içeri girmeyin bomba var" yazdığını tespit etti. Polis ekipleri olay yerine bomba imha uzmanı polisleri çağırırken, olayın yaşandığı bina ile yanındaki apartmanda yaşayan vatandaşları hemen tahliye etti. Olay yerine önlem amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca polis ekipleri binanın bulunduğu Hürriyet Bulvarı Caddesi'ni araç ve yaya geçişine kapattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı polis ekipleri oda kapılarında yaptığı incelemede herhangi bir düzeneğe rastlamadı. Her iki odaya da giren polis ekipleri anne ve oğlunun cansız bedenleri ile karşılaştı. Odada iki adet tabanca bulunduğu da öğrenildi.

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İNTİHAR ETTİKLERİ TESPİT EDİLDİ

İlk oda da Münevver Ertem'in silahla kafasından ateş etmek suretiyle intihar ettiği, ikinci oda da ise maktulün oğlu olduğu belirlenen Ertan Ertem'in yine aynı yöntemle intihar ettiği ve üzerinde bomba süsü verilmiş düzenek bulunduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

POLİS EKİPLERİ 5 SAAT ÇALIŞMA YAPTI

Polis ekipleri olayın yaşandığı dairede geniş çaplı inceleme yaptı. Ayrıca polis ekipleri Ertan Ertem'in cansız bedeninin yanında bulunan iki tabancayı da inceledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından anne ve oğlunun cansız bedenleri cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri çalışmalarını tamamlamasının ardından bina sakinlerinin apartmana girmesine izin verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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İntihar Beylikdüzü
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