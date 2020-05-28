Kapkaç yapan Faslı, 15 saniye sonra polise böyle yakalandı

Olay, Beyoğlu Miralay Şefik Bey Sokak’ta dün 13.50 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bir süre keşif yapan yüzü maskeli bir kişi, park halindeki aracının içerisinde oturan bir kadının yanına giderek elindeki cep telefonunu alıp kaçmaya başladı. Kadın, olayın şoku ile bir süre yerinden kımıldayamazken, sokak üzerinde aracıyla seyir halinde olan bir başka vatandaş durumu fark ederek aracını durdurup kapkaççının peşinden koşmaya başladı. Aracından inen kadın da çığlık atarak hırsızın yakalanması için yardım istedi.

ÇALIP KAÇTI, 15 SANİYE SONRA POLİSE YAKALANDI

O sırada bir başka hırsızlık ihbarı değerlendirmek için Miralay Şefik Bey Sokak’ta bulunan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekiplerinden bir memur, kadının çığlıklarını duyup kaçmaya çalışan şahsı görünce hızlı bir şekilde ona doğru koşmaya başladı. Polis, şüphelinin önce önünü kesti, kapkaççı “dur” ihtarına rağmen kaçmaya devam edince kovalamaca başladı. Olay yerine kısa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ve kapkaççı arasındaki kovalamaca kısa süre sonra sona erdi, şüpheli ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Kadının cep telefonunu çalarak kaçmak isteyen kişinin Fas uyruklu Mouhamad M. isimli şahıs olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Mouhamad M., ekip aracına bindirilerek Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezine götürüldü.