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'Kapris, inat, şahsi hırs, koltuk hesabı...' Meral Akşener'in sözleri gündem yarattı! Herkes 'Kılıçdaroğlu olacak' derken, 4 isim öne çıktı

02.02.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere 3 ay gibi kısa bir süre kalırken, gözler Millet İttifakı'nın adayı için 13 Şubat'ta yapılacak kritik toplantıya çevrildi. Adaylık için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi öne çıkarken İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Bu kutlu mücadele hiçbir kaprise, hiçbir inada kurban edilemez. Hiçbir şahsi hırsa, hiçbir koltuk hırsına feda edilemez." sözleri gündem yarattı. Akşener'in adaylık için 4 isimden birini önereceği iddia edildi.

'Kapris, inat, şahsi hırs, koltuk hesabı...' Meral Akşener'in sözleri gündem yarattı! Herkes 'Kılıçdaroğlu olacak' derken, 4 isim öne çıktı

Seçimlere 3 ay gibi bir süre kalırken, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı henüz belli olmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki toplantıda 13 Şubat'ta kamuoyuna cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız" sözleri sonrası kulisler hareketlendi. Tüm gözler 13 Şubat'ta yapılacak kritik toplantıya çevrilmişken, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında kullandığı ifadeler dikkat çekti.

AKŞENER'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: KAPRİS... İNAT... ŞAHSİ HIRS... KOLTUK HESABI...

"Biz Millet İttifakı'nı ferasetle, feragatle, fedekarlıkla kurduk. Türkiye'ye hak ettiği istikbali sunmak için kurduk." diyen İYİ Parti lideri Akşener, açıklamasının devamında "Bu kutlu mücadele hiçbir kaprise, hiçbir inada kurban edilemez. Hiçbir şahsi hırsa, hiçbir koltuk hırsına feda edilemez." diye konuştu.

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AKŞENER, ANKET SONUÇLARINI MASAYA GETİRECEK

Millet İttifakı'nın 13 Şubat'ta yapacağı kritik toplantıda anket sonuçlarını masaya getirmeye hazırlanan İYİ Parti lideri Akşener'in adaylık için isimleri tartışmak istediği iddia edildi.

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YAVAŞ VE İMAMOĞLU DIŞINDA İKİ İSİM DE GÜNDEMDE

TV100'de yer alan habere göre; kulislerde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun dışında başka isimlerin de gündemde olduğu konuşulurken bu isimlerin yine CHP'den olduğu belirtiliyor.

Ankara'da öne çıkan diğer isimlerin ise İlhan Kesici ve Abdüllatif Şener olduğu iddiası gündem oldu.

İYİ PARTİ 'EVET' DERSE 13 ŞUBAT'TA AÇIKLANACAK

Kulislere göre İYİ Parti CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 'evet' derse, Türkiye 13 Şubat'ta Millet İttifakı'nın adayını öğrenebilir. Ancak onun dışındaki bütün senaryolar tarihi öteliyor.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Meral Akşener İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı

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