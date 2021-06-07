Kapsamlı kromozom taraması tüp bebek tedavisinde umut veriyor

Tüp bebek tedavisinde oldukça önemli bir yere sahip olan kapsamlı kromozom taramasıtekniği tüm kromozom setlerinin incelenmesi açısından önemlidir. Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarda sadece belirli kromozomlar incelenebilirken, artık kromozom içerisindeki farklı bölgelerin dahi yapısal ya da sayısal problemlerini, kapsamlı kromozom taraması tekniğini uygulayarak tespit edebilmekteyiz.

Normal bulunan embriyoların transferi ile, daha yüksek gebelik oranları yakalanmakta ve daha düşük gebelik kayıpları sağlanmaktadır.

KAPSAMLI KROMOZOM TARAMASI NASIL UYGULANIR?

Kapsamlı kromozom taraması, preimplantasyon genetik tanı uygulamasının ek bir işlemidir. Geçmişte uygulanan tekniğin bir üst versiyonu olarak da algılanabilir. Bu işlemde geçmişte olduğu gibi, gelişmekte olan embriyoların farklı aşamalarında ve farklı gelişim dönemlerinde, örneklenen embriyo biyopsisi yapılarak alınan hücrelerin özel yöntemlerle incelenerek genetik haritalarının çıkartılması şeklinde gerçekleştirilir.

Alınan hücre, mevcut genetik yapıları çoğaltılarak, belirli teknik alt yapıda incelenmek için işlenir. Geçmişte kullanılan tekniklerde basit mikroskoplar yeterli olabiliyorken, bu işlemler daha üstün teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilmektedir.