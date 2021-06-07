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Kapsamlı kromozom taraması tüp bebek tedavisinde umut veriyor

07.06.2021 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüp bebek uygulamalarında umut veren gelişmeler arasında yer alan kapsamlı kromozom taraması, embriyoların içeriğinin incelenmesine yardımcı olan bir yöntemdir. Sadece belli kromozomlar yönünden değil embriyoların içerdikleri tüm kromozomların incelenmesini sağlayan kapsamlı kromozom taraması sonrasında normal bulunan embriyoların transfer edilmesi sağlanır. Böylece gebelik elde edilebilir.

Tüp bebek tedavisinde oldukça önemli bir yere sahip olan kapsamlı kromozom taramasıtekniği tüm kromozom setlerinin incelenmesi açısından önemlidir. Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalarda sadece belirli kromozomlar incelenebilirken, artık kromozom içerisindeki farklı bölgelerin dahi yapısal ya da sayısal problemlerini, kapsamlı kromozom taraması tekniğini uygulayarak tespit edebilmekteyiz.

Normal bulunan embriyoların transferi ile, daha yüksek gebelik oranları yakalanmakta ve daha düşük gebelik kayıpları sağlanmaktadır.

KAPSAMLI KROMOZOM TARAMASI NASIL UYGULANIR?

Kapsamlı kromozom taraması, preimplantasyon genetik tanı uygulamasının ek bir işlemidir. Geçmişte uygulanan tekniğin bir üst versiyonu olarak da algılanabilir. Bu işlemde geçmişte olduğu gibi, gelişmekte olan embriyoların farklı aşamalarında ve farklı gelişim dönemlerinde, örneklenen embriyo biyopsisi yapılarak alınan hücrelerin özel yöntemlerle incelenerek genetik haritalarının çıkartılması şeklinde gerçekleştirilir.

Alınan hücre, mevcut genetik yapıları çoğaltılarak, belirli teknik alt yapıda incelenmek için işlenir. Geçmişte kullanılan tekniklerde basit mikroskoplar yeterli olabiliyorken, bu işlemler daha üstün teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

KAPSAMLI KROMOZOM TARAMASI KİMLER İÇİN UYGULANIR?

Kapsamlı kromozom taraması, preimplantasyon genetik tanı adayı olmuş çiftlerde uygulanabilecek olan bir tekniktir.

Geçmiş yıllarda genetik tanı uygulanmış fakat başarılı sonuç alınmamış çiftlere de, ek olarak uygulanabilecek yeni bir yöntemdir.

İleri anne yaşının kromozom bozukluğunu arttırdığını bilmekteyiz. 35 yaş üzerinde olan anne adayları bu teknik için ilk adaylardandır. Geçmiş yıllarda deneme yapıp başarı sağlayamamış çiftlerde başarıyla uygulanabilecek olan bir tekniktir.

Bunun yanında yapısal kromozom problemi taşıyan çiftlerde de sağlıklı embriyo seçiminde kullanılan başarılı bir yöntemdir.

KAPSAMLI KROMOZOM TARAMASININ AVANTAJLARI NELERDİR?

Kapsamlı kromozom taramasının en büyük avantajı, bilinmeyen ve o güne kadar tespit edilmemiş bir çok kromozom bölgesinin analiz imkanını vermesidir. Daha önce incelenen kromozomlarda, genoma ait problemlerin yüzde 70 civarındaki bir kısmı incelenebilirken, bu sistemde kromozom kaynaklı genetik problemler yüzde yüze yakın tespit edilebilir.

Kapsamlı kromozom taraması, özellikle gelişme döneminde olan embriyolar bu yönden incelenerek, kromozomal yönden herhangi bir hastalık taşımayan, sayısal ya da yapısal problemi olmayan embriyoların transfer imkanını sağlamaktadır.

Kapsamlı kromozom taraması, yakın zamana kadar kullanılan genetik tanı yöntemlerinde tespit edilemeyen kısımların, gün ışığına çıkması anlamına gelmektedir.

KAPSAMLI KROMOZOM TARAMASINDA BAŞARI ORANI NEYE GÖRE DEĞİŞİR?

Kapsamlı kromozom taramasında başarı oranı, beklendiği gibi normal embriyo bulabilme durumuna göre değişmektedir.

Yüksek sayıda embriyo incelemesi yapıldığında, normal embriyo bulma şansı oldukça fazladır. Geçmiş yıllardaki işlemlere nazaran, işlenen kromozom sayısı arttıkça embriyolarda anomali bulma riski artmaktadır.

Az sayıda embriyosu olan çiftlerde, 24 kromozom incelemesi yapıldığında, kapsamlı kromozom taraması çerçevesinde normal embriyo bulma şansı da düşmektedir.

5 ve üzeri embriyo teknik olarak incelenebiliyorsa ve normal embriyo bulunabiliyorsa, bu embriyoların transferi sonrasında hastalara sağlıklı bir gebelik sağlanabilir.

KAPSAMLI KROMOZOM TARAMASINDA BAŞARI ORANINI NELER ETKİLER?

Kapsamlı kromozom taraması, mevcut genetik tanı tekniklerinin şu anki en üst versiyonudur. Bu başarılı bir tedavi için tek başına yeterli değildir. Başarılı bir genetik tanı ve tüp bebek tedavisinde bir kaç aşama vardır. İyi embriyo gelişimi sağlanmalıdır. Çünkü yapılan işlem sonrasında embriyoların gelişimlerine de sıkıntı yaratmamak zorunludur.

Şu anki mevcut yaklaşımımız, embriyoları blastokist adı verilen rahime tutunma aşamasına kadar büyütebilmek ve bu aşamadaki embriyolardan örnek alarak genetik olarak incelemektir.

Yapılan çalışmalar embriyonun rahime tutunma sürecini de bir nebze kaçırmaya sebep olabilir. Ek olarak kapsamlı kromozomal tarama uygulanacaksa, embriyoların iyi şekilde dondurulup çözülmesi gibi de bir programın olması lazımdır.

Kapsamlı kromozal tarama tekniğindeki başarı, iyi simülasyona, embriyo gelişimine, uygun biyopsiye, doğru tanıya ve özellikle çok iyi bir dondurma çözme programının olmasına bağlıdır. Bu programlardaki aksaklıklar, kapsamlı kromozal tarama ile olabilecek başarı oranlarını bir ölçüde azaltmaktadırlar.

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