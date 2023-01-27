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  4. Kar hasreti sona eriyor, tüm Türkiye kavuşuyor! 10 günlük haritayı "Bu daha başlangıç" diyerek paylaştı: "İstanbul ilk kez merhaba diyecek"

Kar hasreti sona eriyor, tüm Türkiye kavuşuyor! 10 günlük haritayı "Bu daha başlangıç" diyerek paylaştı: "İstanbul ilk kez merhaba diyecek"

27.01.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasret kalınan kar yağışları sonunda geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre cumartesi günü tüm yurt yağış alacak, kimi bölgelerde yoğun kar yağışı görülecek. Kar yağışıyla ilgili Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten'den de heyecan yaratan açıklamalar geldi. Ökten'e göre "henüz başlangıç" olan 10 günlük toplam kar örtüsüyle Türkiye'nin tamamında kar yağacak. İstanbul ilk kar yağışına pazartesi günü 'merhaba' diyecek. Ökten, başkent Ankara'da kar yağışı için ise bu geceyi işaret etti.

Kar hasreti sona eriyor, tüm Türkiye kavuşuyor! 10 günlük haritayı "Bu daha başlangıç" diyerek paylaştı: "İstanbul ilk kez merhaba diyecek"

Kışın kurak ve sıcak geçmesi "Kar ne zaman yağacak?" sorusu pek çok kişinin aklında yer etti. Son değerlendirmelere göre Türkiye'nin beklenen kar yağışına kavuşmasına çok az kaldı. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten "Tüm Türkiye'nin kar örtüsüne kavuşacağı" günü "Bu daha başlangıç" diyerek açıkladı. Ökten İstanbul'un da ilk kar yağışına 'merhaba' diyeceği günü işaret ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü de cumartesi günü tüm yurtta yağış görüleceği beklentisini paylaşarak yoğun kar yağacak illeri tek tek sıraladı; ayrıca 15 il için sarı, 6 il için turuncu kodlu uyarıda bulundu. İşte yurttan hava durumunun ayrıntıları...

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BİRÇOK BÖLGEDE YAĞIŞ GÖRÜLECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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METEOROLOJİ UYARDI: "ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ OLMASI BEKLENİYOR"

Yağışların; Güney ve Kıyı Ege'de kuvvetli, Balıkesir’in batı kıyıları, İzmir, Aydın’ın batısı ve Muğla ile Antalya’nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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Yağışların; Güney ve Kıyı Ege ile Göller Yöresi'nde kuvvetli, Balıkesir’in batı kıyıları, İzmir, Aydın’ın batısı ve Muğla ile Antalya’nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak , 1200 m üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK

Rüzgârın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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YOĞUN KAR GELİYOR

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava durumu raporuna göre cumartesi günü tüm yurtta yağış görülecek. İç ve doğu kesimlerde kar, kalan yerlerde yağmur öngörülüyor. Yağışlar, Antalya çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde Sağanak, Doğu Anadolu'nun iç kesimleri ile güneyinde yoğun kar şeklinde olacak.

Cumartesi günü İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray'da karla karışık yağmur, Sivas ve çevresinde karla karışık yağmur, Doğu Anadolu'da Bingöl, Muş, Tunceli, Elazığ, Hakkari, Kars, Iğdır, Ardahan, Erzincan, Erzurum'da yoğun kar bekleniyor.
Karadeniz Bölgesi'nde ise Bolu, Karabük, Kastamonu'nda karla karışık yağmur, Gümüşhane ve Bayburt'ta kar yağışı görülecek.

Pazar günü, Batı Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında parçalı çok bulutlu, kalan kesimlerde yağışlı hava etkili olacak. Yağışlar Ege ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde ise kar şeklinde olacak.

sarıturuncuuyarı
Meteroloji'den ayrıca 15 il için sarı, 6 il için turuncu kodlu uyarı geldi.

"BU DAHA BAŞLANGIÇ" DİYEREK PAYLAŞTI

Meteroloji Uzmanı Kerem Ökten de sosyal medya hesabından kar yağışıyla ilgili heyecan yaratan paylaşımlar yaptı. Tüm Türkiye'nin kar örtüsüne kavuşacağını belirten Ökten, paylaştığı haritaya "10 günlük toplam kar örtüsü çok güzel ve bu daha başlangıç. Atkı, bere ve eldivenleri hazırlayın. Kızakları yağlayın..." notunu düştü.

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"İSTANBUL İLK KAR YAĞIŞINA MERHABA DİYECEK"

Ökten, devamında yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:

  • İstanbul Pazartesi sabahı yağışı yakalarsa, ki hafif bir yağış yakalayacak gibi görünüyor, şehir içinde ilk kar yağışına merhaba diyecek. Seyirlik bir kar. Beklenti düşük olmalı.

"ANKARA İÇİN ÇOK GÜZEL OLACAK"

  • Yarın (Cuma) gecesi Ankara için çok güzel olacak. Ankaralı karseverler saleplerini hazırlasın.

"BU İLK ATAK, ARDINDAN BİR TANE DAHA GELİYOR"

Paylaştığı ikinci haritaya "Biraz önce çıkan son güncelleme" notunu düşen Ökten, şu ifadeleri kullandı:

  • 10 günlük toplamda beklenen Kar örtüsü miktarı artıyor. Değerler cm cinsinden. Ve bu ilk atak. Ardından bir atak daha geliyor...

2.harita

  • Sabah beklenen sağanak yağışı unutmayın. Şu anda Ege üzerinde ve gece İzmir'e ulaşacak. Sabah İstanbul'da. Trakya, İç Ege ve Batı Akdeniz de gün için etkili yağış alacak. Davraz yine yoğun karlı.
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