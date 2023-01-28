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Kar kalınlığı 20 cm'ye ulaştı! Araçlar yolda kaldı... İşte Antalya-Konya karayolundan kar manzaraları...

28.01.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlerdir beklenen kar yağışı Antalya-Konya karayolunda etkisini gösterdi. Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir-Akseki karayolu 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiine kar yağdı. Antalya'da etkili olan yağmurun ardından gece 01.00 saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıklarla devam ederken, kar kalınlığı yer yer 10-20 santimetreye ulaştı. Öte yandan Uludağ’da beklenen kar yağışı bir ay gecikmeli de olsa zirveyi beyazlara bürüdü.

Kar kalınlığı 20 cm'ye ulaştı! Araçlar yolda kaldı... İşte Antalya-Konya karayolundan kar manzaraları...

Akseki’nin Yarpuz Mahallesi yakınlarından itibaren başlayan kar yağışı yaklaşık 15 kilometrelik bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları Alacabel ekipleri çok sayıda iş makinesi ile bölgede çalışmalarına başladı. Uludağ'da ise bu sezon ilk kez kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı. 2 gündür aralıksız yağan kar yağışı sebebiyle pistler de kayak yapılır hale geldi. Lapa lapa yağan kar yağışının altında pistler hafta sonu acemi kayakçılarla doldu, taştı.

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Karayolları Alacabel ekipleri sürücülerin zor anlar yaşamaması için yolda biriken karı temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

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ARAÇLAR YOLDA KALDI

Bazı uzun araçlar yolda kalırken, ekipler yolda kalan araçlara yardım etti.

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Akseki Bölge Trafik ekipleri ise gece saatlerinden itibaren trafikte aksama meydana gelmemesi için yolda güvenlik tedbirleri aldığı bildirildi.

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Öte yandan trafikte herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi.

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EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ederken karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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ULUDAĞ'DA BEKLENEN KAR! 35 CM'YE ULAŞTI

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da kar yağışı herkesin yüzünü güldürdü. Uzun zamandır beklenen kar yağışı, 2 gündür aralıksız etkisini gösterince kar kalınlığı 35 santimetreye kadar çıktı.

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Günübirlik zirveye gelen veya başka illerden gelen misafirler, hem kar yağışının keyfini hem de pistlerin tadını çıkardı. İlk defa kayak yapmaya çalışanlar renkli görüntüler ortaya çıkarırken, kimileri ise sosyal medya için bol bol fotoğraf çektirdi.

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İstanbul’dan geldiklerini belirten vatandaşlar, “Uzun zamandır kar yağışını bekliyorduk. Yağmaya başladığını duyduğumuz gibi yola çıktık. Hem güzel kar yağışının hem de kayak yapmanın keyfini çıkarıyoruz” dedi.

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Hava sıcaklığının eksi 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. (İHA)

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