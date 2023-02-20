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Kar yağışı birçok kentte etkili oldu! Yüzlerce köye ulaşım sağlanamıyor

20.02.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurdun bazı noktalarında kar yağışı etkili oldu. Rize, Artvin, Giresun, Bayburt, Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Van'da yoğun kar yağışı kendini gösterirken yüzlerce köye ulaşım sağlanamadığı kaydedildi. Özellikle Erzurum, Erzincan ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 268 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kar yağışı birçok kentte etkili oldu! Yüzlerce köye ulaşım sağlanamıyor

Türkiye'nin pek çok noktasında kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Rize, Artvin, Giresun, Bayburt, Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Van'da kar yağışı etkili olurken bazı köylere ulaşım sağlanamadığı aktarıldı.

ERZİNCAN

Erzincan'da, kar yağışı ve tipi nedeniyle 31 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Kar ve tipi dolayısıyla merkeze bağlı 6 köy ile ilçelerden Üzümlü'de 5, Kemah'ta 5 ve Refahiye'de 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını açma çalışmalarını sürdürüyor.

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RİZE

Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar sonucu Ardeşen'de 1, Çamlıhemşin'de 6 ve İkizdere'de 7 olmak üzere 14 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresinin 80 personeli, 51 iş makinesi yardımıyla yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yolda buzlanmaya karşı tuzlama yapıyor.

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ARTVİN

Artvin'de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Ardanuç'ta 5, Arhavi'de 1, Borçka'da 3, merkezde 2, Murgul'da 1, Şavşat'ta 65, Yusufeli'nde 13 köy olmak üzere 90 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent merkezinde belediye ekiplerinin ara sokaklarda karla mücadele çalışması devam ediyor.

Karayolları ekipleri, Şavşat-Ardahan kara yolu güzergahında bulunan Sahara geçidinde kar ve buzlanma nedeniyle trafikte aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

GİRESUN

Giresun'da, kar yağışı nedeniyle Alucra ilçesinde 2 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Öte yandan, yaylalar ve yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı.

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BAYBURT

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde kar sebebiyle 19 köye ulaşım sağlanamıyor.

Yoğun kardan dolayı eğitime ara verilen ilçede, belediye ekipleri mahalle ve sokaklarda çalışma yürütüyor.

Yağışın sürdüğü ve kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı köy yollarında da İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

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ERZURUM

Erzurum'un kırsal kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 232 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahallelerdeki yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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ARDAHAN

Ardahan'da, kar ve tipi nedeniyle 5 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan Posof ilçesinde 2, Çıldır'da ise 3 köy yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

VAN

Van'da 85 yerleşim yerinin yolu, kardan kapandı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayıp, aralıklarla süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 25 santimetreye ulaştı.

Kent genelinde 50'si mahalle, 35'i mezra olmak üzere 85 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kardan kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.


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