Kar yağışı İstanbul’un kapısına dayandı! Tekirdağ'da vatandaşlar şaşkına döndü

Balkanlar'dan giriş yapan kar yağışı, Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ve kırsal yerleşim yerlerinde etkili oldu. Dün 19 dereceyi bulan güneşli havanın ardından bu sabah evinden çıkan vatandaşlar kar yağdığını görünce hem şaşkınlık hem de sevinç yaşadı.

İlçede hava sıcaklığı 3 derece civarında seyrediyor.

TRAKYA'DA KAR GÖRÜLECEK

Ayrıca, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, bugünden itibaren Marmara'da sıcaklıkların 6 ila 10 derece azalacağını Trakya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görüleceğini belirtti.

İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, İstanbul'da sağanak gün boyu etkili olacak. Halen devam eden sağanağın, bu akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (20-35 kilogram/metrekare) gerçekleşmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: İHA-AA

