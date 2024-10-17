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  4. Kar yağışı, soğuk, fırtına, sağanak! İstanbul’da sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşecek… Rusya’dan gelen soğuk hava dalgası başlıyor…

Kar yağışı, soğuk, fırtına, sağanak! İstanbul’da sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşecek… Rusya’dan gelen soğuk hava dalgası başlıyor…

17.10.2024 07:41
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Hava sıcaklıkları aniden düştü. Artık kış kendini iyice hissettirmeye başlayacak. Hava durumu ile ilgili son gelen bilgilere göre Rusya'dan gelen soğuk hava ile birlikte kuzeyde sıcaklık 8 derece azalacak. Yüksek bölgelere kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da da bugün kuvvetli rüzgarla hissedilen sıcaklık 10 dereceye kadar düşecek. Meteoroloji bugün 13 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Soğuk hava ne kadar sürecek? İşte detaylar…

Kar yağışı, soğuk, fırtına, sağanak! İstanbul’da sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşecek… Rusya’dan gelen soğuk hava dalgası başlıyor…

Sıcak yaz günlerinden kalma havalar artık sona erdi. Hava durumu verileri netleşti. Sıcaklıklar düşüyor. Rusya'dan gelen soğuk hava dalgası bugünden itibaren yurt genelinde etkili olacak. Yüksek kesimlere kar yağışı da bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve aralıklarla yağış bekleniyor.

İSTANBUL 10 DERECELERİ GÖRECEK

İstanbul'da dün 19 dereceye ulaşan sıcaklıkların bugün 15 dereceye düşecek. Kuvvetli rüzgarın etkisini göstermesiyle hissedilen sıcaklık 10 derecelere kadar inebilir. Kentin bazı noktalarındaysa aralıklı yağmur bekleniyor.

SOĞUK HAVA DALGASI NE KADAR SÜRECEK?

Soğuk hava yurdun yüksek kesimlerinde kar yağışına neden olacak.

Soğuk havanın 3 gün sürmesi bekleniyor. Pazar gününden sonra, sıcaklığın Ekim ayı ortalamasına yükseleceği tahmin ediliyor.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Kartalkaya'ya kar yağması bekleniyor. Rakımı bin 300'ün üzerinde olan köylere de kar yağacak Karadeniz'de. Uludağ'da da kısa süre kar yağabilir. Erzurum-Kars tarafında ve Doğu Anadolu genelinde sağanaklar var. Cuma ve Cumaretesi kara çevirecek. Ankara ve İç Anadolu da soğuyacak. Hissedilen sıcaklık 13-14 derece en fazla." diye konuştu.

Yazlık bölgelerde de soğuk hava dalgası hissedilecek. İzmir'den Bodrum'a kadar kuvvetli poyraz saatte 50 km üzerinde etkili olması tahmin ediliyor. Sıcaklıksa izmir'de 17, Bodrum'da 19 derece olabilir.

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13 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından bugün 13 il için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Ağrı, Artvin, Bitlis, Diyarbakır, Giresun, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Batman ve Iğdır'da vatandaşlardan sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey çevreleri aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

17-hava-durumu

17 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

18-hava-durumu

18 EKİM CUMA HAVA DURUMU

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 17°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

19-hava-durumu

19 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Bitlis, Muş ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzeybatısı, Iğdır'ın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

20-hava-durumu

20 EKİM PAZAR HAVA DURUMU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır ve Batman çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeydoğusu, Siirt'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 27°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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meteoroloji kar yağışı İstanbul Türkiye Fırtına sağanak soğuk hava dalgası
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