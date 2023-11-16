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  4. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmıştı! Engin Polat'ın cezaevi değiştirildi, güvenlik gerekçe gösterildi

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmıştı! Engin Polat'ın cezaevi değiştirildi, güvenlik gerekçe gösterildi

16.11.2023 13:55 | Son Güncelleme:
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Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Engin Polat ve babası Sezgin Polat asayiş ve güvenlik gerekçesi ile Maltepe Cezaevi'nden, Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmıştı! Engin Polat'ın cezaevi değiştirildi, güvenlik gerekçe gösterildi

Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, 5 Kasım günü "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "vergi usul kanununa muhalefet", "mal varlığı değerlerinin meşru kaynağını gizlemek", "Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme" suçlarından tutuklanarak Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

GÜVENLİK GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Tutuklandıktan 11 gün sonra Engin Polat ile babası Sezgin Polat asayiş ve güvenlik gerekçesi ile Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na, Engin Polat'ın erkek kardeşi Alper Kürşat Polat ile Zekayi Tepe, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz kurumuna nakledildi. Engin Polat'ın kardeşi Can Polat, amcası Halit Polat, dayısı Metin Yılmaz, Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu ise Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.

Erkek tutukluların sevk edilmesiyle birlikte soruşturmaya ilişkin Marmara Cezaevi'nde Dilan Polat, kız kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu kadın tutuklular kaldı. Erkek şüphelilerin başka cezaevine gönderilmelerinin usulü bir işlem olduğunun altı çizildi.

Kaynak: DHA

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