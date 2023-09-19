Karabağ'da son durum! Azerbaycan ordusu 60'tan fazla mevziyi ele geçirdi: Teslim olun çağrısı yapıldı

Azerbaycan ordusu Karabağ'da başlattığı terörle mücadele operasyonu devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov yaptığı açıklamada, Karabağ'da başlatılan operasyonun başarıyla devam ettiğini ve Ermeni silahlı kuvvetlerine ait 60'tan fazla mevzinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini belirtti. Eyvazov, aynı zamanda Ermeni silahlı kuvvetlerine ait 20 askeri aracın, 40’tan fazla topçu bataryasının, 30’dcn fazla havan topunun, 2 adet füze sisteminin ve 6’dan fazla iletişim istasyonunun imha edildiğini açıkladı.

Azerbaycan’ın sivil yerleşkeleri hedef aldığına ilişkin Ermenistan’ın açıklamalarını yalanlayan Eyvazov, bunun Azerbaycan ordusunu karalama kampanyasından başka bir şey olmadığını ve Azerbaycan ordusunun yalnızca meşru askeri hedefler imha ettiğini aktardı.

"SİVİLLERİN TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA..."

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birliklerinin saldırılarından kaçmak için Ermeni silahlı kuvvetleri birimlerinin sivil yerleşim alanlarına askeri teçhizatlarını yerleştirdiğini belirten Eyvazov, “En modern gereksinimleri karşılayan yüksek hassasiyetli silahlar ve muharebe teçhizatımız bulunuyor. Bu silahları kullanan profesyonel askeri personelimiz, meşru askeri hedeflerin yanında sivilleri tespit edilmesi durumunda saldırılar askıya alıyor” dedi.

"ASKERİ ALT YAPI İMHA EDİLİYOR"

Ermeni silahlı güçlerin sivil yerleşim yerlerinde içinde ve çevresinde askeri teçhizat konuşlandırmasına rağmen operasyonların başarıyla gerçekleştirildiğini vurgulayan Eyvazov, “Yüksek hassasiyetli atışlar sonucunda yalnızca Ermeni güçlerin atış noktaları, askeri teçhizatı ve askeri amaçlarla kullanılan askeri altyapısı imha edilerek etkisiz hale getiriliyor” dedi.

"TESLİM OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Karabağ’daki Ermeni sivillere, askeri hedeflerden uzak durmaları konusunda çağrıda bulunduklarını belirten Eyvazov, "Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı grupları üyelerini silahlarını bırakıp teslim olmaya çağırıyoruz. Ayrıca bölgedeki sivillere, onlara yakın durmamalarını ve herhangi bir yardımda bulunmamalarını tavsiye ediyoruz. Tavsiye niteliğindeki bildirimler hoparlörler ve diğer teknik araçlarla iletiliyor” ifadelerini kullandı. (İHA)

