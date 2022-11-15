HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Karabuğday nasıl tüketilir? Diyette karabuğday ne kadar yenmeli?

Karabuğday nasıl tüketilir? Diyette karabuğday ne kadar yenmeli?

15.11.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanlar var olduğundan beri alması gereken besin değerlerini karşılamanın çeşitli yollarını bulmuşlardır. Protein, lif ve mineral gibi birçok değerli besin kaynağının bulunduğu yiyecekler, vücuda olan olumlu katkısından dolayı sıklıkla tercih edilir. Hazır gıdaların artmasıyla sağlıklı yiyeceğe yönelim artmış ve özellikle de tahıllara olan ilgi giderek büyümüştür. Bu ilgiyi gören bir besin de karabuğdaydır. Peki, karabuğday nasıl tüketilir, karabuğday zayıflatır mı?

Karabuğday nasıl tüketilir? Diyette karabuğday ne kadar yenmeli?

İçindekiler

  • Karabuğday nasıl tüketilir?
  • Karabuğday nasıl pişirilir?
  • Karabuğday nasıl haşlanır?
  • Karabuğday nasıl patlatılır?
  • Karabuğday ile nasıl zayıflanır?
  • Diyette karabuğday ne kadar yenmeli?

Tahıllar, protein ve lif deposu olmaları sebebiyle en çok tüketilmesi gereken ve tercih edilen besinlerden birisidir. Karabuğday her ne kadar asında buğday taşısa da aslında buğday çeşidi ya da bir tahıl ürünü değildir. Adında buğday olsa da kendisi buğday ailesinden değildir. Karabuğday karbonhidrat temelli gıdalardan değil protein temelli bitki tohumudur. Günümüzde kendisine giderek ilginin arttığı karabuğday, birçok yöntemle tüketilebilir. Karabuğdaya olan ilginin artmasındaki en etkili sebep gluten içermemesidir. Özellikle çölyak hastaları olmak üzere, glutensiz beslenme yöntemini benimseyenlerin de tükettiği karabuğdayın bir diğer ismi de "greçka"dır. Et tüketmeyen kişiler ve veganlar da başta tahıllar olmak üzere karabuğday gibi yüksek protein kaynağı olan besinleri sıklıkla tüketirler.

Karabuğday nasıl tüketilir?

Karabuğday her ne kadar sözde tahıl grubuna ait olsa da ve buğday ailesinden olmasa da buğdaya benzer pişirme şekillerine sahiptir. En çok pirinçle pişirme şekillerinin benzediği karabuğdaydan pilav da yapılabilir. Pirinç pilavı içerisinde de kullanılabilen bu besin daha çok salata yapımında kullanılır. Salata yapımında kullanılırken haşlama yöntemi tercih edilir. Bir diğer tüketim şekliyse iç harcı olarak kullanılır. Tıpkı pirinç gibi dolmaların içini doldurmak için harç olarak kullanılabilen karabuğday, çorbalara eklendiğinde de oldukça lezzetli olur. Bir diğer lif deposu yulafla aynı tüketim şekline sahip olan karabuğday süt ile birlikte lapa olarak tüketilebilir.

Karabuğday nasıl pişirilir?

Karabuğdayın çok çeşitli tüketim şekilleri bulunmaktadır. Bu tüketim şekilleri için farklı pişirme şekilleri de kullanılır. Karabuğday şu şekillerde pişirilebilir:

  • Karabuğdayın kendisinden yapılan pilav için tıpkı bulgur pilavına benzer olarak domates ve soğan gibi ürünler eklenir ve pilav pişirme yöntemiyle karabuğday pilavı elde edilir. Bu pilava Greçka pilavı da denilir.
  • Lapa hâlinde tüketilmek istenildiğinde tıpkı yulaf ezmesi gibi sütle ya da suyla haşlanması gerekir.
  • Salatalarda kullanmak için karabuğdayı haşlamak ve istenilen malzemelerle karıştırmak yeterli olacaktır.

İlginizi Çekebilir

Son dönemlerin popüler aralıklı oruç diyeti sağlıklı mı?

Son dönemlerin popüler aralıklı oruç diyeti sağlıklı mı?

 7 günde su diyetiyle kilo verilir mi?

7 günde su diyetiyle kilo verilir mi?

 Zayıflamak için avokado nasıl yenir?

Zayıflamak için avokado nasıl yenir?

 Düşük karbonhidrat diyeti listesi

Düşük karbonhidrat diyeti listesi

 İğde kabuklu mu yenir kabuksuz mu?

İğde kabuklu mu yenir kabuksuz mu?

 Isırgan otu suyu neye iyi gelir?

Isırgan otu suyu neye iyi gelir?

Karabuğday nasıl haşlanır?

Karabuğdayı haşlamak için suyun ölçüsü önemlidir. Çok su koyulursa lapa kıvamında olacağı için salatada veya yemeklerde kullanması zor olur. Haşlamadan önce mutlaka suda bekletilmesi yumuşaması, rahat pişmesi için önemli bir detaydır. Yeterince suda bekletilen karabuğday haşlanmaya hazır hâle gelir. Karabuğday haşlamak için gerekli malzemeler:

  • 1 su bardağı karabuğday
  • 1.5 su bardağı soğuk su

Soğuk suyun içine atılarak ocağa alınan karabuğday kaynayana kadar beklenir. Kaynadıktan sonra nasıl tüketilmek isteniyorsa o şekilde soğuk ya da sıcak olarak tüketilebilir.

Karabuğday kaç dakika haşlanır?

Karabuğday ortalama 20 dakikada haşlanır. Eğer su yerine süt kullanılırsa veya su miktarı artırılırsa yulaf lapası gibi bir lapa elde edilir. Bu lapa özellikle kahvaltılarda tüketilebilmektedir.

Karabuğday nasıl patlatılır?

Karabuğdayın çok çeşitli tüketim şekillerinden bir tanesi de patlatmaktır. Dünyada mısır patlatmak en yaygın olanlardan bir tanesi olsa da pirinç ve karabuğday gibi ürünler de patlatılarak tüketilebilir ve faydalıdır. Patlatılan ürün ne olursa olsun yöntem hemen hemen aynıdır. Karabuğday patlatmak için iyice ısıtılmış tavaya bir su bardağı karabuğday koyulur. İyice ısıtıldıktan sonra karabuğdaylar yavaş yavaş patlamaya başlar. Bu aşamada ocağın altı kısılır ve karıştırmaya devam edilir. Hepsi patladıktan sonra tüketilmeye hazır hâle gelir.

Karabuğday ile nasıl zayıflanır?

Karabuğday tıpkı diğer tahıllar gibi kilo vermek isteyenlerin tercih ettiği bir üründür. Yüksek protein kaynağı olması ve özellikle lif içermesi kilo kaybı sürecinde tahıllara nazaran oldukça faydalı bir etkiye sahiptir. Kilo kaybetmek isteyen kişilerin sıklıkla başvurduğu bir yiyecek olan karabuğday yüksek protein ve lif içermesiyle bilinir. Fakat tek başına karabuğday tüketmek zayıflamada fazla etkili olmaz. Karabuğday zayıflama konusunda yardımcı olsa da zayıflamak için sadece karabuğday yemek sağlıklı değildir. Diyetisyen eşliğinde hazırlanan karabuğday diyeti 1 ya da 7 gün boyunca uygulanabilir.

Zayıflamak için karabuğday diyeti yapılırken ana öğünlerde karabuğday lapası tüketilir. Ara öğünlerde çiğ kuru yemiş, kefir, süt, salata gibi düşük kalorili ürünler tüketilebilir. Karabuğday diyeti yaparken en çok dikkat edilmesi gereken şeylerden birisi de yeterli miktarda su tüketmektir.

İlginizi Çekebilir

Kekik kaynatıp içmek neye iyi gelir?

Kekik kaynatıp içmek neye iyi gelir?

 Akciğerleri temizleyen kozalak şurubu ne kadar içilmeli?

Akciğerleri temizleyen kozalak şurubu ne kadar içilmeli?

 Yaşlanmayı geciktiren polen nasıl tüketilir?

Yaşlanmayı geciktiren polen nasıl tüketilir?

 Antiviral özellikli kekik yağı nasıl tüketilir?

Antiviral özellikli kekik yağı nasıl tüketilir?

 Ödem atmak için tarçınlı su nasıl içilir?

Ödem atmak için tarçınlı su nasıl içilir?

Diyette karabuğday ne kadar yenmeli?

"Diyette karabuğday ne kadar yenmeli?" sorusu ise sıklıkla sorulmaktadır. Diyetisyenler tarafından tüketilmesi önerilen ve mutlaka düzenli olarak öğünlere eklenmesi gereken karabuğdayın belli bir diyet düzeni içerisinde, tüketim miktarı belirlenmelidir. Tek başına karabuğday diyeti yapmak ise bünye için pek olumlu sonuçlar vermez. Düşük kalori miktarı alımı olacağı için sağlıklı kilo verilmez. Karabuğday diyeti yapılabilir ancak karabuğday diyeti yapılırken aç kalmamak ve kalori miktarına dikkat edilmesi gerekir. Günlük 100 gram karabuğday tüketimi yeterli olacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seks yapmak faydalı ama böylesi daha faydalı!Seks yapmak faydalı ama böylesi daha faydalı!
Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandıTaksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı
Anahtar Kelimeler:
karabuğday

En Çok Okunan Haberler

Kentte bugün başladı! 1152 TL cezası var...

Kentte bugün başladı! 1152 TL cezası var...

Pentagon yetkilisi bunu beklemiyordu! Bakan Soylu'nun tepkisi sonrası ABD'den ilk açıklama

Pentagon yetkilisi bunu beklemiyordu! Bakan Soylu'nun tepkisi sonrası ABD'den ilk açıklama

Fiyatları yüzde 100 arttı! Önemli uyarı geldi: 'Elinde olan sakın ziyan etmesin'

Fiyatları yüzde 100 arttı! Önemli uyarı geldi: 'Elinde olan sakın ziyan etmesin'

İntihar ilacı ve şifre... Boğazı bu yüzden sıkılmış

İntihar ilacı ve şifre... Boğazı bu yüzden sıkılmış

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

Teröriste bombayı verip kaçmış! "Başının çaresine bak"

Teröriste bombayı verip kaçmış! "Başının çaresine bak"

İlginizi Çekebilir

Çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

Çok az kişi biliyor! Öyle bir etkisi var ki...

En korkunç doğum günü hediyesi: Çürükler içinde kaldı

En korkunç doğum günü hediyesi: Çürükler içinde kaldı

Kaçırılmayacak fırsat: Under Armour ayakkabıda 450 TL'nin üzerinde indirim!

Kaçırılmayacak fırsat: Under Armour ayakkabıda 450 TL'nin üzerinde indirim!

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

İki hafta içti, hayatı karardı! Organ nakli oldu

İki hafta içti, hayatı karardı! Organ nakli oldu

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.