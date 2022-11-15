Karabuğday nasıl tüketilir? Diyette karabuğday ne kadar yenmeli?

Tahıllar, protein ve lif deposu olmaları sebebiyle en çok tüketilmesi gereken ve tercih edilen besinlerden birisidir. Karabuğday her ne kadar asında buğday taşısa da aslında buğday çeşidi ya da bir tahıl ürünü değildir. Adında buğday olsa da kendisi buğday ailesinden değildir. Karabuğday karbonhidrat temelli gıdalardan değil protein temelli bitki tohumudur. Günümüzde kendisine giderek ilginin arttığı karabuğday, birçok yöntemle tüketilebilir. Karabuğdaya olan ilginin artmasındaki en etkili sebep gluten içermemesidir. Özellikle çölyak hastaları olmak üzere, glutensiz beslenme yöntemini benimseyenlerin de tükettiği karabuğdayın bir diğer ismi de "greçka"dır. Et tüketmeyen kişiler ve veganlar da başta tahıllar olmak üzere karabuğday gibi yüksek protein kaynağı olan besinleri sıklıkla tüketirler.

Karabuğday nasıl tüketilir?

Karabuğday her ne kadar sözde tahıl grubuna ait olsa da ve buğday ailesinden olmasa da buğdaya benzer pişirme şekillerine sahiptir. En çok pirinçle pişirme şekillerinin benzediği karabuğdaydan pilav da yapılabilir. Pirinç pilavı içerisinde de kullanılabilen bu besin daha çok salata yapımında kullanılır. Salata yapımında kullanılırken haşlama yöntemi tercih edilir. Bir diğer tüketim şekliyse iç harcı olarak kullanılır. Tıpkı pirinç gibi dolmaların içini doldurmak için harç olarak kullanılabilen karabuğday, çorbalara eklendiğinde de oldukça lezzetli olur. Bir diğer lif deposu yulafla aynı tüketim şekline sahip olan karabuğday süt ile birlikte lapa olarak tüketilebilir.

Karabuğday nasıl pişirilir?

Karabuğdayın çok çeşitli tüketim şekilleri bulunmaktadır. Bu tüketim şekilleri için farklı pişirme şekilleri de kullanılır. Karabuğday şu şekillerde pişirilebilir:

Karabuğdayın kendisinden yapılan pilav için tıpkı bulgur pilavına benzer olarak domates ve soğan gibi ürünler eklenir ve pilav pişirme yöntemiyle karabuğday pilavı elde edilir. Bu pilava Greçka pilavı da denilir.

Lapa hâlinde tüketilmek istenildiğinde tıpkı yulaf ezmesi gibi sütle ya da suyla haşlanması gerekir.

Salatalarda kullanmak için karabuğdayı haşlamak ve istenilen malzemelerle karıştırmak yeterli olacaktır.

Karabuğday nasıl haşlanır?

Karabuğdayı haşlamak için suyun ölçüsü önemlidir. Çok su koyulursa lapa kıvamında olacağı için salatada veya yemeklerde kullanması zor olur. Haşlamadan önce mutlaka suda bekletilmesi yumuşaması, rahat pişmesi için önemli bir detaydır. Yeterince suda bekletilen karabuğday haşlanmaya hazır hâle gelir. Karabuğday haşlamak için gerekli malzemeler:

1 su bardağı karabuğday

1.5 su bardağı soğuk su

Soğuk suyun içine atılarak ocağa alınan karabuğday kaynayana kadar beklenir. Kaynadıktan sonra nasıl tüketilmek isteniyorsa o şekilde soğuk ya da sıcak olarak tüketilebilir.

Karabuğday kaç dakika haşlanır?

Karabuğday ortalama 20 dakikada haşlanır. Eğer su yerine süt kullanılırsa veya su miktarı artırılırsa yulaf lapası gibi bir lapa elde edilir. Bu lapa özellikle kahvaltılarda tüketilebilmektedir.

Karabuğday nasıl patlatılır?

Karabuğdayın çok çeşitli tüketim şekillerinden bir tanesi de patlatmaktır. Dünyada mısır patlatmak en yaygın olanlardan bir tanesi olsa da pirinç ve karabuğday gibi ürünler de patlatılarak tüketilebilir ve faydalıdır. Patlatılan ürün ne olursa olsun yöntem hemen hemen aynıdır. Karabuğday patlatmak için iyice ısıtılmış tavaya bir su bardağı karabuğday koyulur. İyice ısıtıldıktan sonra karabuğdaylar yavaş yavaş patlamaya başlar. Bu aşamada ocağın altı kısılır ve karıştırmaya devam edilir. Hepsi patladıktan sonra tüketilmeye hazır hâle gelir.

Karabuğday ile nasıl zayıflanır?

Karabuğday tıpkı diğer tahıllar gibi kilo vermek isteyenlerin tercih ettiği bir üründür. Yüksek protein kaynağı olması ve özellikle lif içermesi kilo kaybı sürecinde tahıllara nazaran oldukça faydalı bir etkiye sahiptir. Kilo kaybetmek isteyen kişilerin sıklıkla başvurduğu bir yiyecek olan karabuğday yüksek protein ve lif içermesiyle bilinir. Fakat tek başına karabuğday tüketmek zayıflamada fazla etkili olmaz. Karabuğday zayıflama konusunda yardımcı olsa da zayıflamak için sadece karabuğday yemek sağlıklı değildir. Diyetisyen eşliğinde hazırlanan karabuğday diyeti 1 ya da 7 gün boyunca uygulanabilir.

Zayıflamak için karabuğday diyeti yapılırken ana öğünlerde karabuğday lapası tüketilir. Ara öğünlerde çiğ kuru yemiş, kefir, süt, salata gibi düşük kalorili ürünler tüketilebilir. Karabuğday diyeti yaparken en çok dikkat edilmesi gereken şeylerden birisi de yeterli miktarda su tüketmektir.

Diyette karabuğday ne kadar yenmeli?

"Diyette karabuğday ne kadar yenmeli?" sorusu ise sıklıkla sorulmaktadır. Diyetisyenler tarafından tüketilmesi önerilen ve mutlaka düzenli olarak öğünlere eklenmesi gereken karabuğdayın belli bir diyet düzeni içerisinde, tüketim miktarı belirlenmelidir. Tek başına karabuğday diyeti yapmak ise bünye için pek olumlu sonuçlar vermez. Düşük kalori miktarı alımı olacağı için sağlıklı kilo verilmez. Karabuğday diyeti yapılabilir ancak karabuğday diyeti yapılırken aç kalmamak ve kalori miktarına dikkat edilmesi gerekir. Günlük 100 gram karabuğday tüketimi yeterli olacaktır.

