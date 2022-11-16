Kekik yağı nasıl tüketilir, ne işe yarar? Kekik yağı su ile içilir mi, zayıflatır mı?

Küreselleşen dünya ile birlikte tükettiğimiz besinlerde ve tıbbi alanlarda bitkisel ürünlerin kullanımı artmaktadır. Bununla birlikte de bitkisel ürünlerde çeşitlilik kaçınılmaz bir hal almıştır. Bunlardan biri de bitkisel yağlardır. İnsan bedenine ve sağlık sorunlarına iyi geldiğini bilinen kekik yağı da bitkisel yağlar içerisinde önemli bir yere sahiptir. Anadolu mutfağının vazgeçilmez bir parçası olan kekik yağı yemeklerin içerisinde ve yanında oldukça fazla tüketilir. Kekik yağının doğru ve düzenli kullanımı vücut sağlığı açısından oldukça önemlidir.

Kekik yağı nasıl tüketilir?

Kekik yağının vücudun direncini artırma ve metabolizmayı hızlandırma gibi etkileri vardır. Yemeklerdeki kullanımı yemeğin çeşidine göre ölçülerle değişim göstermektedir ve ölçülerine dikkat edilmelidir. Kekik yağının tüketim şekilleri:

Kekik yağı saç bakımında kullanılan besleyici bir yağdır. Saçlarınızın dibine masaj yaparak uyguladığınızda saç köklerini besleyici ve onarıcı bir yapıya sahiptir. Saçlarınızın dökülme oranını azaltır.

Banyo suyunun içerisinde kullandığınızda ise vücuda ferahlık verir ve bedeninizi rahatlatır.

Bir çorba kaşığı zeytinyağı ya da badem yağı içerisine beş damla kekik yağı koyabilir ve armoterapi yapabilirsiniz.

Cilt sorunlarında ise sorun yaşanılan bölgenin üzerine masaj yaparak uygulandığında bölgedeki ağrıyı azaltır. Eğer yaralı bir bölgeye uygulanıyorsa yaranın daha hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar.

Yemeklere eklenebilmesinin yanı sıra suya dökerek de içilebilir.

Kaynamış suya bir kaç damla kekik yağı damlatarak buhar banyosu uygulayabilirsiniz.

Kekik yağı su ile içilir mi?

Kekik yağını nasıl içeceğiniz konusunda dikkat etmeniz gerekir. Bir bardak suya üç damla kekik yağını damlatarak içebilirsiniz. Bu kullanımı gerçekleştirmeden önce de uzmana danışılmalı ve ölçülere dikkat edilmelidir. Aksi takdirde alerjik reaksiyon ve tansiyon sorunları ortaya çıkabilir. Kekik yağı mutlaka suyla seyreltilerek tüketilmelidir.

Binlerce yıllık geçmişe dayanan kekiğin ilk ortaya çıkış yeri Antik Yunan’a kadar dayanmaktadır. Güzel bir kokuya sahip olan kekik, çeşitli tapınaklarda tütsü olarak kullanılmıştır ve hâlen de kullanılmaya devam edilir. Eski Mısır’da kekiğin çeşitli yöntemlerle yağları süzülerek parfüm olarak kullanılmış ve güzellik için önem arz etmiştir. Mumyalama işlemlerinde de kullanıldığı ve onların hayatında önemli bir yere sahip olduğu pek çok araştırmada ön plana çıkmıştır. Kekiğin geçmişten günümüze kadar pek çok farklı alanda kullanıldığı ve buna bağlı olarak da çeşitlilik gösterir. Özellikle de kekik yağının insan sağlığı konusunda oldukça faydası olduğu görülmüş ve tıbbi alanlarda da kullanımı desteklenmiştir.

Kekik yağı özellikle cilt problemleri ve baş ağrılarında kullanılan bir yağdır. Suyla seyrelterek ya da başka yağlarla birlikte kullanılabilir. Saç bakımı, sivilce tedavisi, baş ağrıları, migren ağrıları gibi problemlerde hem armoterapi, tütsü ve buhar banyosu yöntemiyle hem de suya eklenerek kullanıldığında bu sorunlara iyi gelir.

Kekik yağı hangi hastalıklara iyi gelir?

Kekik yağı içerisinde barındırdığı bileşenler sayesinde diğer yağlara oranla daha fazla antioksidan bulundurur. Tıbbi alanlarda birçok hastalığa karşı kullanılan kekik yağı aynı zamanda cilde uygulandığında da cilt sağlığına iyi gelir. Bunun yanı sıra kekik yağının faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Kekik yağı içerisinde bulundurduğu antioksidanlar sayesinde serbest radikallerle savaşarak kanser hücrelerini etkisiz hâle getirir.

Güçlü bir antibiyotik olan kekik yağı mikropları öldürür ve hücreleri yenileyici özelliğe sahiptir.

İltihaplı yaraların onarılması ve tahriş olmuş cildin yapılanmasında oldukça faydalıdır.

Ağrı kesici özelliğine sahip olan kekik yağı romatizma gibi ağrılara iyi gelmektedir.

Burkulma ve incinme sonrası meydana gelen kas ağrılarında cildin üzerine masaj yapılarak uygulandığında ağrıyı kesici etkiye sahiptir.

Kandaki şeker seviyesini düzenlediği için diyabet ve şeker hastalıklarına iyi gelir.

Soğuk algınlığında da kullanılan kekik yağı sinüzit ve bademcik iltihaplarına iyi gelir.

İdrar yollarında sorun yaşayan insanlarda da idrar söktürücü ve ağrıyı azaltma özelliğine sahiptir.

İçerisinde bulundurduğu antiviral özelliği ile tırnak mantarlarına iyi gelir ve mantar oluşumuyla savaşır.

Kekik yağının iyi geldiği sağlık sorunlarının yanında kekik yağının nasıl kullanıldığına da dikkat edilmesi gerekir. Diğer kullanılan doğal yöntemlerde de olduğu gibi uzman bir doktora danışılmalı ve kullanılan ölçülere dikkat edilmelidir.

Kekik yağı bebeklerde nasıl kullanılır?

İçerisinde bulundurduğu maddelerin yoğunluğu bakımından bebeklerde ve çocuklarda kekik yağı kullanılması pek tavsiye edilmez. Bebeklerin sahip olduğu hassas sindirim kekik yağını sindiremeyebilir ve bebeklerde sindirim yolları sorunlarına neden olabilir. Bir uzman tarafından onay alınmadığı sürece bebekler üzerinde kullanılmamalıdır.

Kekik yağı zayıflatır mı?

Kekik yağı kilo vermek isteyenlerin vücutta bölgesel zayıflama yöntemi olarak tercih ettiği bir üründür. Çoğu zayıflama kürlerinin içerisine de eklenebilir ve oldukça da etkilidir. İçerisinde bulundurduğu carvacrol sayesinde vücutta kilo kaybına yardımcı olur. Diyetisyenlere danışarak verilen program dâhilinde de kullanılabilir. Kekik yağı kilo vermek için takviye olarak kullanılabiliyor olsa da tek başına etkili olması beklenemez.