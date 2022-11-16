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Çubuk tarçınlı su ne kadar tüketilmeli? Tarçınlı su günde kaç bardak içilir, kaynatmadan içilir mi?

16.11.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Su günlük hayatımızın en önemli tüketimlerinden birisidir. Yetersiz su tüketmek birçok sağlık sorununa sebep olabilir. Günlük tüketmemiz gerek su miktarı kişilere göre farklılık gösterir. Su içerisine bazen içimi kolaylaştırmak için bazı gıdalar konabilir. Limon maydanoz ve çubuk tarçın benzeri gıdaların su kabına konarak tat vermesi sağlanabilir. Suya tat vermek için en çok tercih edilen gıdalardan olan tarçın nasıl tüketilir, kaynatmadan tarçınlı su içilir mi?

Çubuk tarçınlı su ne kadar tüketilmeli? Tarçınlı su günde kaç bardak içilir, kaynatmadan içilir mi?

İçindekiler

  • Çubuk tarçın suda nasıl kullanılır?
  • Tarçınlı su günde kaç bardak içilir?
  • Tarçınlı su kaynatmadan içilir mi?
  • Tarçınlı suyun faydaları

Gerektiği kadar su içildiğinde metabolizmayı, kan dolaşımını, sindirim sistemini, boşaltım sistemini ve sinir sistemini sağlıklı tutar. Böylelikle vücudun yaşamsal faaliyetlerine katkısı büyük olur. Günlük içilmesi gereken su insanın alışkanlıklarına kilosuna ve yaşına göre değişiklik gösterebilir. Ancak bazı insanlar günlük su tüketimlerini artırması ve takviye olarak vitamin ve mineral alımı için su içerisine çubuk tarçın koyarak tüketmektedir. Suyun içine tarçın koymak sadece su içimi kolaylaştırmaz aynı zamanda özellikle kilo vermek isteyen kişiler de ödem atmak için tarçınlı su tüketir. Pek çok faydası olan tarçınlı su ne kadar tüketilmeli?

Çubuk tarçın suda nasıl kullanılır?

Tarçınlı su kilo vermeye yardımcı olur ve ödem atmak için tarçınlı su içmek çok tercih edilen bir yöntemdir. Spor yaparken veya diyet uygularken düzenli beslenmenin yanı sıra su içmenin de önemi büyüktür. İçilen su bazen ödem oluşturabilir. Su içerisine çubuk tarçın katarak içilen suyun ödem oluşumunu azaltabilir kısacası ödem atmak için tarçınlı su kullanabilirsiniz.

Ödem atmak için tarçınlı su tüketmek isterseniz bunu toz ya da çubuk tarçınla yapabilirsiniz. Tarçınlı su iki şekilde yapılabilir. Bunlardan birincisi bir litre içme suyuna 1-2 adet çubuk tarçın atarak gün içinde soğuk olarak tüketilebilir. Bir diğer yöntem de kaynamış olan bir litre suya yine 1-2 çubuk tarçın atıp tüketmektir. İsteğe bağlı olarak tatlandırma için limon, zencefil, karanfil veya zerdeçal koyabilirsiniz. Ödem atmak için kullanılan bu tarif sağlıklı bünyelere tavsiye edilmektedir. Eğer tansiyon hastalıklarınız varsa doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz. Bunun yanı sıra tarçını fazla tüketmek bünyeye olumsuz etkilerde bulunabileceğinden belirli miktarda kullanımı önemlidir.

Çubuk tarçınlı su ne kadar tüketilmeli?

Su kabınıza, şişenize veya mataranıza çubuk tarçın koyarak tüketilebilir. Böylelikle günlük ihtiyacınız olan suyu içerken bir yandan da tarçının faydalarından yararlanabilirsiniz. Tarçın tüketimi belirli seviyede olmalıdır. Her şeyin vücuda fazla alımında sorun oluşacağı gibi çubuk tarçınlı suyun da fazlasında problemler yaşanabilir. Su şişelerini renklendiren ve sağlık katan çubuk tarçınlı su günde 2 litreye kadar tüketilebilir.

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Bir çubuk tarçın kaç kez kullanılır?

Su içerisine tarçın koymak ve bununla gün içerisinde tarçının içeriğinden yararlanmak mümkündür. Bir litreye karşılık 1.5-2 çubuk tarçın, 2 litreye karşılık 2-3 çubuk tarçın kullanılabilir. Kullanılan bu çubuk tarçınlar su içerisinde belirli kullanımlardan sonra içeriğindeki etken maddeleri suya karıştırıp faydası azalır.

Bir çubuk tarçın kullanım şekline göre bu sorunun cevabı farklılık gösterebilir. Ancak genel bir cevap verecek olursak bu sayı 3-4 kez kullanım denebilir. Eğer bir çubuk tarçın 3-4 kez kullanıldıktan sonra tekrar tekrar kullanılırsa sürekli suda olduğundan vitamin ve mineralleri artık içilen suya aktaramayacaktır. Hem de tarçın tadı veren moleküller de aynı şekilde suya doygun haldeki tarçın hücrelerinden daha fazla suya karışamaz. Böylelikle kullanılan tarçın ne içilen suya tat verebilir ne de fayda sağlayabilir.

Tarçınlı su günde kaç bardak içilir?

Çubuk tarçın su içerisinde çözülerek suya tat vermektedir. Aynı zamanda su içerisine vitamin ve mineral salınımı da yapan tarçınlı su da belirli bir miktarda tüketilmelidir. Her bünyenin sıvı tüketimine bağlı olarak değişiklik gösterse de günde en fazla 2 litre çubuk tarçınlı su tüketilmelidir. Bu da yaklaşık olarak 10 su bardağına eşdeğer bir miktardır.

Tarçınlı su kaynatmadan içilir mi?

Tarçınlı su tüketiminin bir diğer sorusu da "Tarçınlı su kaynatmadan içilir mi?" sorusudur. Öncelikle tarçınlı su kaynatmak su içerisindeki moleküllerin hareketlenmesiyle tarçın içerisindeki mineral ve vitaminlerin suya daha rahat karışması için yapılır. Tarçınlı sudaki faydaları elde etmek için en pratik yollardan birisi de tarçınlı suyu kaynatmadan tüketmektir. Gün içerisinde tüketebileceğiniz kadar suyu cam bir şişeye koyduktan sonra 1-2 adet çubuk tarçını suya atarak tüketebilirsiniz.

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Tarçınlı suyun faydaları

Baharatların genel özelliği olarak tarçın da günlük tüketimi aşıldığında veya fazla tüketildiğinde bazı sorunlara sebebiyet olabilir. Tarçınlı su şeker içermektedir. Bu nedenle vücuttaki şeker oranına direkt müdahale eder. Tarçın her ne kadar kan şekerini dengelese ve doğal tatlandırıcı olarak kullanılabilse de fazla tüketilirse kan şekerinin düzensizleşmesine neden olabilir. Ancak doğru ve düzenli tüketimde tarçınlı suyun faydaları bulunur. Tarçınlı suyun faydaları:

  • Tarçınlı su tüketmek antioksidan özelliği ile hücre direncini büyük ölçüde artırabilir.
  • Enfeksiyonlara karşı rol oynayabilir.
  • Çubuk tarçınlı su ile bağışıklık sistemi güçlenir ve hastalıklara karşı dayanıklılık artar.
  • Kan şekerini dengeleyerek tokluk hissiyatı sağlayabilir. Böylelikle zayıflamak için yapılan egzersizlere ve diyetlere destek olur.
  • Düzenli tarçın tüketimi beyin hastalıklarından bazılarının önlenmesine yardımcı olabileceği kanıtlanmıştır.
  • Nöronları koruyarak nörodejeneratif rahatsızlıklara karşı savaşır.


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