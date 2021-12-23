Karabük, Rize, Van ve Zonguldak'ta okullar tatil mi? 24 Aralık Cuma Karabük, Rize, Van ve Zonguldak'ta okul var mı?

Karabük, Rize, Van ve Zonguldak'ta okulların tatil olup olmadığı öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. Türkiye günlerdir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altındayken pek çok kişi okulların son durumunu merak ediyor. Peki 24 Aralık'ta Karabük, Rize, Van ve Zonguldak'ta okullar tatil mi?

24 ARALIK'TA KARABÜK'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Karabük’te 24 Aralık 2021 Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı hakkında henüz bir açıklama gelmedi. 23 Aralık günü ise bazı ilçelerde eğitim öğretime ara verildi. Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Kar yağışının yoğun şekilde devam etmesi nedeniyle 23 Aralık 2021 Çarşamba günü Yenice ve Eflani ilçelerinde bulunan ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullarda taşımalı eğitim 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle, kamuda görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

RİZE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Rize’de de kar yağışı devam ediyor. Bu nedenle merkez ve bazı ilçelerde eğitim öğretime bir gün ara verilmiş durumda. Rize Valiliği tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde dün akşam saatlerinden itibaren başlayan aralıklarla devam eden kar yağışı ve meteorolojiden alınan son tahminlere göre gece saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden; hava şartlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarımızda eğitim öğretime 24 Aralık 2021 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Bu süre zaafında engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" denildi.

VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Van'da oturan vatandaşlar tarafından okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Öğrenci ve veliler okulların 24 Aralık günü de tatil olup olmadığını araştırmayı sürdürüyor. Ancak Van'da okulların tatil olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmış değil.

ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak'ta yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle ilk ve orta dereceli okullar yarın 1 günlüğüne tatil edilmişti. Zonguldak'ta 2 gündür süren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemiş durumda.

Bölgede kent merkezi ve ilçeler ile köylerde etkili olan kar yağışı yüksek kesimler 1 metreyi buldu. Zonguldak Valiliği'nden gelen açıklamada il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumları, 1 gün tatil edildi. Yine kamuda çalışan hamile ve engellilerin de izinli sayılacağı ifade edildi. 24 Aralık Cuma günü için ise henüz duyuru yapılmadı.

