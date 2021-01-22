Karabük’te günlük vaka sayısı 4’e düştü, risk haritası yeşile döndü

Salgının başladığı 2019 yılının Mart ayından Mayıs ayına kadar toplam 180 pozitif vakanın görüldüğü Karabük’te 10 kişi hayatını kaybetmişti. Haziran ayında ülke genelinde vaka sayısının azalmasının ardından geçilen kontrollü sosyal hayat döneminden itibaren kentteki vaka sayısında hızla artış görülmeye başlandı.

VEFAT EDENLERİN SAYISI 330'A ULAŞTI

Kurban Bayramı itibariyle HES uygulamasındaki risk haritasının kırmızıya dönmeye başladığı günden itibaren kentin en kalabalık caddelerinden olan Kemal Güneş Caddesi’nde kişi sayısı 400 kişi ile sınırlandırılırken, ev ziyaretleri yasaklandı. Geçtiğimiz Kasım ayında günlük 300 vakanın görüldüğü kentte 17 Mart’tan bu yana ölenlerin sayısı ise 330’a ulaştı.

"GÜNLÜK VAKA SAYISI 4'E İNDİ"

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta içi saat 21.00’den sonra hafta sonları da uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamaları ve yapılan sıkı denetimler, Karabük’te etkisini göstermeye başladı. Tedbir ve denetimler sayesinde korona virüs vaka sayılarının hızla düşüşe geçtiği ilde günlük vaka sayısı üç haneli rakamlardan 4’e kadar inerken, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritası kırmızıdan yeşile döndü.