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Karabük’te günlük vaka sayısı 4’e düştü, risk haritası yeşile döndü

22.01.2021 17:29 | Son Güncelleme:
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Karabük’te günlük vaka sayısı 4’e düştü, risk haritası yeşile döndü

Karabük’te günlük korona virüs vaka sayısı 4’e kadar düşerken, alınan tedbir ve sıkı denetimler sonucu HES uygulamasındaki risk haritası yeşile döndü.

Salgının başladığı 2019 yılının Mart ayından Mayıs ayına kadar toplam 180 pozitif vakanın görüldüğü Karabük’te 10 kişi hayatını kaybetmişti. Haziran ayında ülke genelinde vaka sayısının azalmasının ardından geçilen kontrollü sosyal hayat döneminden itibaren kentteki vaka sayısında hızla artış görülmeye başlandı.

VEFAT EDENLERİN SAYISI 330'A ULAŞTI

Kurban Bayramı itibariyle HES uygulamasındaki risk haritasının kırmızıya dönmeye başladığı günden itibaren kentin en kalabalık caddelerinden olan Kemal Güneş Caddesi’nde kişi sayısı 400 kişi ile sınırlandırılırken, ev ziyaretleri yasaklandı. Geçtiğimiz Kasım ayında günlük 300 vakanın görüldüğü kentte 17 Mart’tan bu yana ölenlerin sayısı ise 330’a ulaştı.

"GÜNLÜK VAKA SAYISI 4'E İNDİ"

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta içi saat 21.00’den sonra hafta sonları da uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamaları ve yapılan sıkı denetimler, Karabük’te etkisini göstermeye başladı. Tedbir ve denetimler sayesinde korona virüs vaka sayılarının hızla düşüşe geçtiği ilde günlük vaka sayısı üç haneli rakamlardan 4’e kadar inerken, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritası kırmızıdan yeşile döndü.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kurban Bayramı nedeniyle 100 bin kişinin kente geldiğini belirterek, “Bu kadar insanın gelip gitmesiyle beraber vaka sayılarında peyderpey artış gözlemlendi. Daha sonraki süreçlerde vaka sayılarımız neredeyse hastanemizi tıkayacak boyuta geldi. Kasım ayında maalesef böyle bir sıkıntı yaşadık” dedi.

"HAYATINI KAYBEDEN HASTA SAYIMIZ ÇOK AZALDI"

Hükümetin en tepe noktada aldığı kısıtlama kararları ile vaka sayılarının normal seviyelerine indiğini ifade eden Vali Gürel, “Bunu söylerken tedirginlik hissediyorum. Çünkü vaka sayılarının hiç olmadığı bir günden çok yüksek rakamlara ulaştığımız için tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. İlimizde de vaka sayıları aşağıya doğru geldi. Vakalar rahatladı, hayatını kaybeden hasta sayımız çok azaldı bazen bir bazen hiç olmayabiliyor. Orada sağlık çalışanlarımız baskı altında değil artık” diye konuştu.
Öte yandan, kent genelinde 81 bin kişiye yapılan korona virüs testinde 21 bin kişi pozitif vaka olarak gözüktü. (İHA)

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