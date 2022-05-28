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Karaciğer yağlanmasını önleyen mucizevi kür! Kalp damar hastalıklarını...

28.05.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaciğer yağlanması hem karaciğer sağlığını olumsuz etkiler hem de çeşitli sağlık sorunlarına yol açar. Birçok sağlık sorununa sebep olan karaciğer yağlanmasını önlemek için dengeli ve düzenli beslenmek gerekmektedir. Dr. İbrahim Saraçoğlu karaciğer yağlanmalarını önleyen maydanoz kürü tarifi verdi. Bu tarif hem karaciğer yağlanmanızı önleyecek hem de cilt problemlerinizi çözecek.

Karaciğer yağlanmasını önleyen mucizevi kür! Kalp damar hastalıklarını...

Karaciğer yağlanması birçok hastalığın tetikçisi olarak bilinmektedir. Karaciğer yağlanması karaciğer hücrelerinde çok fazla yağ depolanması ve birikmesi sonucu oluşmaktadır. Karaciğer yağlanması çok çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişmektedir. Obezite, insilün direnci, alkol, hızlı kilo kaybı, gebelik, sarılık, genetik faktörler karaciğer yağlanmasına neden olan etkenler arasında bulunur. Ciddi sonuçlara yol açan karaciğer yağlanmasını önlemek için Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun verdiği maydanoz kürünü deneyebilirsiniz.

KARACİĞER YAĞLANMASI İÇİN MAYDANOZ KÜRÜ TARİFİ

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Malzemeler

  • Küçük boyutta 15 tane saplarıyla maydanoz
  • Tam bir limon
  • 1 bardak su

Yapılışı

Küçük maydanoz, limon ve suyu karıştırıp blenderdan geçirin. Hazırladığınız karışımı sabah aç karnına kahvaltıdan 15-20 dakika önce için. Bu kürü 15 gün uygulayın. 5 gün ara verip tekrardan 15 gün uygulayın.

KÜRÜN FAYDALARI

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  • Karaciğer yağlanmasını önler
  • Daha zinde hissettirir
  • Cildi gençleştirir
  • Sivilceleri çözer
  • Cilt yağlanmalarını önler
  • Cildi sağlıklı şekilde parlatır
  • İdrar söktürür
  • Toksinleri arttırır
  • Damar sertliğine karşı korur
  • Kalp sağlığını korur

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