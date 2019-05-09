HABER

Karadağ'daki darbe girişimi faillerine toplamda 69 yıl 3 ay hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 13:55 | Son Güncelleme

2016'da yapılan genel seçim gecesi darbe gerçekleştirmek isteyen 13 kişi, toplam 69 yıl 3 ay hapse mahkum edildi

PODGORİCA (AA) - Karadağ'da 2016'daki genel seçim gecesi darbe yapmayı planlayan 13 kişi hakkında toplam 69 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Aralarında yabancı uyruklular ve Karadağlı muhalif liderlerin de bulunduğu davada karar açıklandı.

Başkent Podgorica'daki Yüksek Mahkeme, Karadağlı muhalif liderler Andrija Mandic ile Milan Knezevic'i 5'er yıl, Rusya vatandaşları Eduard Sismakov'u 15 yıl ve Vladimir Popov'u 12 yıl hapse mahkum etti.

Sırbistan vatandaşları Bratislav Dikic 8 yıl, Predrag Bogicevic 7 yıl, Nemanja Ristic 7 yıl, Branka Milic 3 yıl, Srboljub Djordjevic ve Milan Dusic 1 yıl 6'şar ay, Dragan Maksic 1 yıl 9 ay, Kristina Hristic de 1 yıl hapis cezası aldı.

Davada ayrıca Karadağ vatandaşı Mihailo Cadjenovic'e 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kararı açıklayan hakim Suzana Mugosa, bu darbe girişiminin Karadağ'ın NATO'ya üye olmasını engellemek için yapıldığı vurgulayarak, davada yargılanan tüm zanlıların suçlu bulunduğunu ifade etti.

- Karadağ'daki darbe girişimi

Karadağ'da genel seçimin yapıldığı 16 Ekim 2016'da aralarında Sırbistan ve Rusya vatandaşlarının bulunduğu grup, dönemin başbakanı Milo Djukanovic'i tutuklayıp darbe gerçekleştirmeyi planladı. Grup, seçimden bir gece önce polis ekiplerince gözaltına alındı.

Karadağ'ın NATO üyeliğine karşı oldukları açıklanan grubun, seçim günü terör eylemlerinde bulunmayı ve mecliste darbe yapmayı planladığı belirtilmişti.

Seçimi Djukanovic'in partisi kazanırken, Karadağ'da 2017'de resmen NATO üyesi olmuştu.

'Hizalanmadan sonra oluyor' Ünlü kahinden korkutan uyarı 'Hizalanmadan sonra oluyor' Ünlü kahinden korkutan uyarı
Çatışma çıktı! Yaralı askerler varÇatışma çıktı! Yaralı askerler var
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali açılış töreninde Imagine Dragons sahne alacakUEFA Şampiyonlar Ligi Finali açılış töreninde Imagine Dragons sahne alacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darbe teşebbüsü genel seçim hapis Karadağ karar

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YSK, CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul itirazları ne zaman görüşecek?

CHP ve İYİ Parti itiraz etmişti! Flaş gelişme

Tunceli'den son dakika çatışma haberi geldi: 3 asker yaralı

Çatışma çıktı! Yaralı askerler var

Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Yaya uygulamasında gül uzatılan kadın sürücü şoke oldu

Yaya yolunda şaşırtan anlar!

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Teröristlerin dağa eleman kazandırma şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Teröristlerin şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.