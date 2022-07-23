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  4. Karadeniz’de dikkat çeken görüntü! Onlarca gemi böyle bekliyor…

Karadeniz’de dikkat çeken görüntü! Onlarca gemi böyle bekliyor…

23.07.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için İstanbul'da imzalanan anlaşmanın ardından Karadeniz açıklarında onlarca dev geminin beklediği görüntüler merak konusu olmuştu. Samsun’da çekilen bu görüntünün nedeni belli oldu. İşte Samsun’daki gemilerin sırrı ile ilgili son dakika haberinin detayları…

Karadeniz’de dikkat çeken görüntü! Onlarca gemi böyle bekliyor…

Karadeniz’deki onlarca geminin beklediği görüntüler merak konusu oldu. Samsun Limanı’na demir atmayan onlarca gemi Karadeniz açıklarında bekliyor.

Dünyanın farklı yerlerinden gelen gemiler, günlerdir Samsun Limanı açıklarında bekliyor. Gemilerin Samsun Limanı'nda değil de Karadeniz açıklarında beklemesi şehrin yüksek kesimlerinden gözlemlendi. Samsun açıklarında demirleyen gemilerin boy boy sıralanması, görsel açıdan da dikkat çekti.

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Deniz Ticaret Odası yetkililerinden edinilen bilgiye göre; gemilerin Karadeniz’de etkili olan fırtına nedeniyle limana yaklaşamadığı ve o yüzden liman çevresinde demir attığı ifade edildi.

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Hava şartlarının düzelmesiyle birlikte gemilerin yavaş yavaş Samsun’daki limanlara gireceği bilgisine de ulaşıldı. Öte yandan, liman içerisinde bazı gemilerin de yük boşaltma ve yüklemine başladığı da ifade edildi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Samsun tahıl
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