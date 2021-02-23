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Karadeniz için korkutan 'mutant virüs' açıklaması: Olmamasına imkan yok, hastalık ağır ve şiddetli geçecek

23.02.2021 15:42 | Son Güncelleme:
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Karadeniz için korkutan 'mutant virüs' açıklaması: Olmamasına imkan yok, hastalık ağır ve şiddetli geçecek

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, “Türkiye’de olan mutant bir virüsün Karadeniz’de veya Ordu’da olmamasına imkan yok” dedi. Mutant virüs nedeniyle hastalığını ağır ve şiddetli seyredeceğini belirten Prof. Dr. Enginyurt, “Mutasyon ağır ve şiddetli. O yüzden hastalığı ağır ve şiddetli geçecek. Şiddetli seyredecek ve vakalar daha ağır olacak” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı, 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 15-21 Şubat 2021 tarihleri arasında Covid-19 vaka sayılarının oransal olarak en fazla olduğu iller sıralamasında iki hafta önce üçüncü sırada yer alan Ordu, geçen hafta zirveye çıktı. Vaka sayılarında yaşanan artışa rağmen cadde ve sokaklardaki yoğunluk dikkat çekti. Vaka artışları sonrasında güvenlik güçleri, yoğunluk yaşanan caddelerde Hayat Eve Sığar (HES) Kodu uygulaması yaptı.

‘KARADENİZLİ İNADINA SOKAKTA’

ODÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, birçok kişinin işi olmamasına rağmen sokağa çıktığını belirterek, “Ordu’yu ve Orduluları tebrik ediyorum. Geçen hafta üçüncüydük, ben ha gayret Ordu birinci olmaya az kaldı dediğimde şaka yapmıştım ama yanlış anladı sanırım Ordulular. Şakayı gerçek sandılar ve o gayreti sarf ettiler. Şimdi maalesef birinciyiz” dedi.

Sosyalleşmek için bu dönemde sokakta gezilmeyeceğini kaydeden Prof. Dr. Özgür Enginyurt, “Elbette alışveriş yapmak için dışarı çıksınlar ama kimsenin elinde ne bir paket var ne bir poşet var. Ordu’da vatandaşlar birdenbire tarım sever oldu. Hafta sonları bağa ve bahçeye gitmeye başladılar” diye konuştu.

‘MUTASYONLU VİRÜS VARSA, KARADENİZ’DE DE VARDIR’

Karadenizlilere mutasyonlu virüs uyarısında da bulunan Prof. Dr. Enginyurt, “Tüm Türkiye’de olan mutant bir virüsün Karadeniz’de veya Ordu’da olmamasına imkan yok. Vatandaşların yapacağı şey aynı. Vatandaşın elinde mücadele edeceği üç tane koz var. Maske, mesafe, hijyen. Vatandaş mutant olsun ya da olmasın, bunu çok kafasında kurcalamasın. Tüm Türkiye’de mutasyonlu virüs varsa, Karadeniz’de de vardır. Biz normalde mutasyonu beklerken, diğer pandemilerde olduğu gibi virüsün şiddetinin hafiflemesini bekledik ama koronavirüste bir tarih gerçekleşiyor. Mutasyon ağır ve şiddetli. O yüzden hastalığı ağır ve şiddetli geçecek. Şiddetli seyredecek ve vakalar daha ağır olacak. Şu anda Türkiye’de uygulanan aşı mutasyona karşı etkilidir” şeklide konuştu.

Kentte yaşayan vatandaşlardan Fahri Güney, tedbirlere uyulması gerektiğini kaydederek, “Ben dışarıda en fazla yarım saat kalıyorum. İşlerimi bitirdikten sonra evime dönüyorum. Herkesin bu şekilde hareket etmesi gerekir. İnsanlar işin ciddiyetini bir yıl geçmesine rağmen hala anlayamamış gözüküyor. Tedbirlere uymak en doğrusudur” ifadelerinde bulundu.

Yüksel Çelebi ise, “İnsanların kurallara uyulduğu söyleniyor ama ben uymadıklarını düşünüyorum. Ben Almanya’da yaşıyorum. Babam koronavirüsten dolayı bir ay önce vefat etti. Annem de Fatsa’da yoğun bakımda koronavirüs tedavisi alıyor” dedi. Çelebi, Virüs sadece bu cadde de değil. Virüs arka caddede de var. Arka sokaklar da hayat normal. Güvenlik güçlerimiz daha dikkatli davranarak bunun önüne geçmesi gerekiyor” diye konuştu.

Cevat Avcı da sokaklara iğne atılsa yere düşmediğini belirterek, vatandaşların kendine sahip çıkmadığını söyledi.

(DHA)

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