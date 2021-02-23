Karadeniz için korkutan 'mutant virüs' açıklaması: Olmamasına imkan yok, hastalık ağır ve şiddetli geçecek

Sağlık Bakanlığı, 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 15-21 Şubat 2021 tarihleri arasında Covid-19 vaka sayılarının oransal olarak en fazla olduğu iller sıralamasında iki hafta önce üçüncü sırada yer alan Ordu, geçen hafta zirveye çıktı. Vaka sayılarında yaşanan artışa rağmen cadde ve sokaklardaki yoğunluk dikkat çekti. Vaka artışları sonrasında güvenlik güçleri, yoğunluk yaşanan caddelerde Hayat Eve Sığar (HES) Kodu uygulaması yaptı.

‘KARADENİZLİ İNADINA SOKAKTA’

ODÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, birçok kişinin işi olmamasına rağmen sokağa çıktığını belirterek, “Ordu’yu ve Orduluları tebrik ediyorum. Geçen hafta üçüncüydük, ben ha gayret Ordu birinci olmaya az kaldı dediğimde şaka yapmıştım ama yanlış anladı sanırım Ordulular. Şakayı gerçek sandılar ve o gayreti sarf ettiler. Şimdi maalesef birinciyiz” dedi.

Sosyalleşmek için bu dönemde sokakta gezilmeyeceğini kaydeden Prof. Dr. Özgür Enginyurt, “Elbette alışveriş yapmak için dışarı çıksınlar ama kimsenin elinde ne bir paket var ne bir poşet var. Ordu’da vatandaşlar birdenbire tarım sever oldu. Hafta sonları bağa ve bahçeye gitmeye başladılar” diye konuştu.