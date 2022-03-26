HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karadenizli balıkçılar diken üstünde! 'Adını anmak bile tehlikeli'

Karadenizli balıkçılar diken üstünde! 'Adını anmak bile tehlikeli'

26.03.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki sürmekte olan savaş yalnızca savaşan tarafları değil, bölgedeki diğer ülkeleri de etkiliyor. Ukrayna'nın Rus işgaline karşı koymak için aldığı yaptığı bir hamle nedeniyle diken üstünde olan Karadenizli balıkçılara göre bu önlemin adını ağza almak bile büyük tehlike...

Karadenizli balıkçılar diken üstünde! 'Adını anmak bile tehlikeli'

Ukrayna'nın Rus savaş gemilerini önlemek için Odessa'dan denize bıraktığı mayınlar Karadeniz'de risk oluşturuyor. Deniz Kuvvetleri tehlikeye karşı harekete geçerken Doğu Karadeniz'deki balıkçılar mayınlar nedeniyle büyük kaygı içinde. Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç balıkçıların endişesini şu sözlerle dile getiriyor: “Bunlar yeni mayınlar; anında patlar. Bir gemiyi batıracak türde, çok tehlikeli. İsmini anmak bile tehlikeli, denizin üzerinde gezici. Allah korusun.”

karadenizli-balikcilarin-serseri-mayin-tedirginligi_2772_dhaphoto11

Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, Ukrayna'nın Odessa'dan Rus savaş gemilerini durdurmak için Karadeniz'e bıraktığı ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınlar, büyük risk oluşturuyor. 'Serseri mayın'ların, akıntıyla İstanbul Boğazı’na kadar ulaşabileceği öne sürülürken, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da yayınladığı NAVTEX ile gemilere dikkatli olunması uyarısında bulunuyor. Doğu Karadenizli balıkçılar, Rusya Soçi Liman Müdürlüğü'nce, fırtınada kopup sürüklenmeye başladığı duyurulan yaklaşık 420 mayının, özellikle avlanma alanlarına yayılmasından korku ve endişe duyuyor.

karadenizli-balikcilarin-serseri-mayin-tedirginligi_2772_dhaphoto13

'İSMİNİ ANMAK BİLE TEHLİKELİ'

Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, mayınların, önlerindeki günlerde Karadeniz'de büyük bir tehdit oluşturacağını belirtti. Malkoç, "Şu an yıldız havası esiyor. Ukrayna’da ne var ne yok bizim buraya geliyor. O mayınlar 20-25 gün sonra İğneada’dan Sinop’a kadar yayılabilir. Balıkçı ve gemiler için de çok tehlikeli. Yapacak bir şey yok, herkes kollayacak. Gözle görmüyorsun ama limanlık olsa radarla görürsün. Çok suyun üzerinde durmuyor. 20-25 santim suyun üzerinde duruyor. Sabit mayınlar var dibinde onlar bize gelmez ama bize gelecek mayınlar, suyun üzerindeki mayınlar. Ege denizinde biz balıkçılık yaparken çok eski mayınlar vardı. Ama patlamamış, onları alıp atardık. Tabi bunlar yeni mayınlar, anında patlar. Bir gemiyi batıracak türde, çok tehlikeli. İsmini anmak bile tehlikeli. Allah korusun; denizin üzerinde gezici yani" dedi.

karadenizli-balikcilarin-serseri-mayin-tedirginligi_2772_dhaphoto14

'BALIKÇILAR OLARAK TEDİRGİNİZ'

Türünü bilmedikleri mayınların kendilerini tedirgin ettiğini söyleyen balıkçı Cemal Malkoç da, “Adı üzerinde mayın, başıboş gezdiğinden, deniz vasıtalarının hepsi için sorun teşkil etmektedir. Buradan balıkçı arkadaşlarımıza sesleniyorum. Mayınları gördüğünüz yerde 112 acilden Sahil Güvenlik hattına bildirerek can ve mal güvenliği açısından bildirmenizi istiyoruz. Bugün bizim balıkçı gemilerinin o tür mayınlara çarpması esnasında batmama ihtimali yoktur, çok güçlü patlayıcılardır. Zaten devletimiz bu hususta açıklamaları yapıyorlar, Navtex veriyorlar” diye konuştu.

karadenizli-balikcilarin-serseri-mayin-tedirginligi_2772_dhaphoto12

'NEREDE KARŞIMIZA ÇIKACAĞI BELLİ DEĞİL'

Balıkçı Mustafa Zorlu ise, “Denizde görünmeyen bir tehlike. Denizdeki balıkçılar olarak tedirginiz. Ne zaman nerede karşımıza çıkacağı belli değil. Ama bizim bu Samsun civarına büyük ihtimal 1-2 ayı bulur gelmesi” ifadelerinde bulundu.

(DHA)

karadenizli-balikcilarin-serseri-mayin-tedirginligi_2772_dhaphoto1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekirdağlı esnaf, Bulgar turistin yolunu gözlüyorTekirdağlı esnaf, Bulgar turistin yolunu gözlüyor
Rusya kayıp vermeye devam ediyor: Ordunun önemli ismi öldürüldüRusya kayıp vermeye devam ediyor: Ordunun önemli ismi öldürüldü
Yasak aşk cinayetinde şok sözler: Evet ilişkimiz varYasak aşk cinayetinde şok sözler: Evet ilişkimiz var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper Lig karışacak! Abramovich niyeti bozdu...

Süper Lig karışacak! Abramovich niyeti bozdu...

Bomba iddialar! Öpüşme çıldırttı ve...

Bomba iddialar! Öpüşme çıldırttı ve...

Putin'i açık açık tehdit ettiler: Hiçbir sır güvende değildir, her yerdeyiz

Putin'i açık açık tehdit ettiler: Hiçbir sır güvende değildir, her yerdeyiz

Sosyal medya paylaşımları infiale yol açmıştı! Deniz Furkan Talu tutuklandı

Sosyal medya paylaşımları infiale yol açmıştı! Deniz Furkan Talu tutuklandı

Fiyatlar iki katına çıktı! O ülkede raflar boş kaldı

Fiyatlar iki katına çıktı! O ülkede raflar boş kaldı

Görüntüleri yayınladılar! Cesetler cadde ve sokaklara dağıldı

Görüntüleri yayınladılar! Cesetler cadde ve sokaklara dağıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.