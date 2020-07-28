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Karaköy'de başörtülü kadınlara saldırı davasında üst mahkeme kararı kaldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 21:14 | Son Güncelleme

Karaköy'de iki başörtülü kadına saldırdığı iddiasıyla 4 ayrı suçtan 2 yıl 9 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakılan sanık Semahat Yolcu hakkındaki karar, üst mahkemeye yapılan itiraz üzerine kaldırıldı. Daha önce de benzer bir eylemden dolayı hakkında başka bir mahkemede yargılamanın devam etmesi dikkate alınarak Semahat Yolcu'nun yeniden yargılanmasına karar verildi.

Karaköy'de başörtülü kadınlara saldırı davasında üst mahkeme kararı kaldırdı

Karaköy'de 15 Kasım 2019'da sokakta karşılaştığı başörtülü müştekilerden F.Y.'nin sol omuz kısmına vurduğu, arkadaşı G.İ.'ye de küfür ve hakarette bulunduğu iddia edilen sanık Semahat Yolcu, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILMIŞTI

Yaklaşık 3 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliyesine karar verilen sanık Semahat Yolcu, 21 Şubat 2020 tarihli duruşmada, "Hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay, "Yaralama" suçundan 3 ay 10 gün, “Zincirleme olarak tehdit" suçundan 6 ay 7 gün, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme toplam 2 yıl 9 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılan sanık hakkında hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar vermişti.

KARARIN KALDIRILMASINA HÜKMEDİLDİ

Bu karara müştekilerin avukatı Mustafa Doğan İnal, Aile Bakanlığı avukatı ve sanık Yolcu'nun avukatı ayrı ayrı itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren üst mahkeme olan İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi de hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılmasına hükmetti.

Mahkeme gerekçesinde, sanığın suç tarihinden önce 30 Aralık 2018'de de benzer bir eylemde daha bulunduğu, bununla ilgili İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılamasının devam ettiği kaydedildi.

YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Gerekçede, “Sanığın pişmanlık ifadesi içermeyen savunma yapması" ve “Benzer bir olay sebebiyle yürütülen kovuşturmaya rağmen yeniden suç işlemesi" dikkate alınarak kararın kaldırılmasına karar verildiği anlatıldı. Dava dosyası, yeniden 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Sanık Yolcu, 2 Ekim 2020'de yeniden hakim karşısına çıkacak. (DHA)

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