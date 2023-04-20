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KARAMAN BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Karaman bayram namazı saat kaçta, ne zaman? Diyanet takvimi yayımlandı

20.04.2023 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman bayram namazının saati ile ilgili araştırmalar hızlandı. Ramazan ayının bitimiyle milyonlarca Müslüman bayram namazı için camileri dolduracak. Cuma namazı gibi bayram namazı da kadınlara farz değil. Peki, Karaman bayram namazı saat kaçta, ne zaman? Karaman'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet takvimi yayımlandı

KARAMAN BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Karaman bayram namazı saat kaçta, ne zaman? Diyanet takvimi yayımlandı

Karaman bayram namazı Ramazan Bayramı'nın birinci gününde camiye gidecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 21 Nisan - 23 Nisan tarihleri arasında idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'nın ilk günü birçok kişi cemaat ile namaz kılacak. Peki, Karaman'da bayram namazı saat kaçta? İşte 21 Nisan 2023 Cuma Karaman bayram namazı saati...

KARAMAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan bayramının ilk günü olan 21 Nisan Cuma günü, cemaatle birlikte bayram namazı kılınacak. Namaz saatleri, il il değişiklik gösteriyor. Karaman bayram namazı saati: 06.36 olarak açıklandı.

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Ayrancı bayram namazı saati: 06:34
Başyayla bayram namazı saati: 06:38
Ermenek bayram namazı saati: 06:37
Kazımkarabekir bayram namazı saati: 06:37
Sarıveliler bayram namazı saati: 06:39

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN
KARAMAN BAYRAM NAMAZI SAATİ

BAYRAM NAMAZIN NASIL KILINIR?

“Allahu Ekber” denilerek namaza durulur. Sonra imam ve cemaat sessiz bir şekilde “Sübhaneke” duasını okunur.
Sübhaneke’den sonra imamla birlikte Allahu Ekber şeklinde üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde olduğu gibi) birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde göbek altına bağlanır.
Üçüncü tekbirin ardından elleri bağlayınca imam önce Fatiha, sonra Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur ve imamla birlikte rükuya gidilir.

İlk teravih 4

Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rekata) kalkılır ve eller bağlanır.
İkinci rekatta imam önce Fatiha ve Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur. Sonra imamla birlikte Allahu Ekber diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp yana bırakılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp rükuya gidilir.
Rüku ve secdeler yapılarak oturulur. Son rekatta imam ve cemaat, Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okur.
Dualardan sonra imamla birlikte önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.

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