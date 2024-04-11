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  4. Karamollaoğlu'ndan Hamas liderine başsağlığı mesajı

Karamollaoğlu'ndan Hamas liderine başsağlığı mesajı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
11.04.2024 15:30
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İsrail'in son saldırılarında çocuklarını ve torunlarını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniyye'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Karamollaoğlu'ndan Hamas liderine başsağlığı mesajı

Yapmış olduğu telefon görüşmesinde taziyelerini sunan Karamollaoğlu, "Rabbim rahmetiyle muamele etsin, derecelerini ali etsin. Biz gerçekten büyük bir şok yaşadık. Bugünkü bu haberle son derece vahşi bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bu siyonistlerin vahşetinin göstergesi olduğu kadar, bizi üzen bir başka durum ise, elimizden hiçbir şey gelmiyor oluşudur. Size yardım edemiyor olmanın büyük acısını yaşıyoruz. Size sonuna kadar dua ediyoruz; bütün kalbimizle, benliğimizle. Rabbim bir an önce bu savaşı durdursun. Bir an önce bu acılar son bulsun. Lütfen duadan başka yapabileceğimiz bir şey olursa lütfen belirtin" ifadelerini kullandı.

KARAMOLLAOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Sonrasında İsmail Heniyye ise "Bu duruşunuzdan dolayı Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah ecrinizi versin. Duygularınız için de taziyeniz için de teşekkür ederim. Rabbim bu vefat edenleri şehit olarak huzuruna kabul etsin, cennette buluştursun. Bu vefat edenleri, Kudüs'ün özgürlüğü yolunda vesile kılsın" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Temel Karamollaoğlu Hamas
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