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  4. Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu için hazırlanan fezlekeye tepki: Büyük ayıp

Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu için hazırlanan fezlekeye tepki: Büyük ayıp

15.04.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle TBMM'ye sunulan fezlekeye ilişkin "Gündeme gelmesi dahi ülkemiz açısından büyük bir ayıptır" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu için hazırlanan fezlekeye tepki: Büyük ayıp

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM'ye ulaşan fezlekeye tepki gösterdi.

Karamollaoğlu, paylaşımında, "Ana Muhalefet Lideri Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılmasının gündeme gelmesi dahi ülkemiz açısından büyük bir ayıptır. Fezlekeler üzerinden demokrasimize darbe üstüne darbe vurma girişimleri kabul edilemez! Konuşan, düşünen, sorgulayan, eleştiren, herkesi 'hain ve suçlu' olarak gören anlayıştan bir an önce vazgeçilmeli; tarihimize kara bir leke olarak geçecek yeni yanlış kararlar alınmamalıdır'' ifadelerini kullandı.

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Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu SAADET Saadet Partisi

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