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Karamollaoğlu'nun sözleri çok konuşulmuştu! 6'lı masada "üçüncü ittifak" iddiası

23.04.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhalefet partilerinin oluşturduğu 6'lı masa, 3'üncü toplantıyı yapmaya hazırlanıyor. Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın ev sahipliğindeki görüşmede birçok konunun masaya yatırılacağı belirtilirken, geçtiğimiz günlerde yapılan bazı açıklamalar, 'üçüncü ittifak' iddialarını gündeme getirmişti. Karamollaoğlu'nun sözleri sonrası gündeme konuşulan 'yeni ittifak'la ilgili Kılıçdaroğlu'nun kararının net olduğu belirtilirken, CHP liderinin küçük partilere bir teklifle gideceği öne sürüldü.

Karamollaoğlu'nun sözleri çok konuşulmuştu! 6'lı masada "üçüncü ittifak" iddiası

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı masa, yeni görüşme için hazırlanırken, toplantının ana gündem maddeleriyle ilgili konular da netleşmeye başladı. Karamollaoğlu'nun "SP, Gelecek ve DEVA Partisi’nin içinde olacağı 3. ittifak" arayışında olduğu belirtilirken Kılıçdaroğlu'nun buna karşı olduğu iddia edildi. Öte yandan CHP liderinin, küçük partilere de bir teklif götüreceği öne sürüldü...

CHP öncülüğünde toplanan 6'lı masada 3’üncü liderler zirvesi yarın (Pazar) günü Demokrat Parti’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Görüşme öncesi Demokrat Parti Genel Başkanı muhalefet liderlerini ziyaret ederek toplantının ana gündem maddelerini belirledi.

KILIÇDAROĞLU, YENİ İTTİFAKA KARŞI

Son günlerde basında da yer alan "yeni ittifak" tartışmalarının da değerlendirileceği görüşmelerde, cumhurbaşkanı adayı olmak istediği öne sürülen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 3’üncü ittifak önerilerini kabul etmeyeceği belirtiliyor. Yenişafak'ta yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu’nun küçük partilere CHP ve İYİ Parti listelerinden seçime girmeyi önereceği dillendiriliyor.

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KARAMOLLAOĞLU'NUN "İTTİFAK" ÇIKIŞI GÖRÜŞÜLECEK

Masanın ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun geçtiğimiz hafta yaptığı “Seçim kanunuyla şartlar değişti, üçüncü ittifak olabilir” açıklaması muhalefet kanadında yeni bir tartışma başlattı. Edinilen bilgilere göre, yarın yapılacak toplantının ana gündemini de Karamollaoğlu’nun bu önerisinin oluşturacak.

KÜÇÜK PARTİLER SICAK BAKIYOR

Küçük partiler Karamollaoğlu’nun bu önerisine sıcak baksa da masanın en büyük partisi CHP’nin bu konuya mesafeli olduğu belirtiliyor. Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmak istediği bu nedenle de partileri kendi etrafında toplayarak seçime eli güçlü girmek istediği konuşuluyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KÜÇÜK PARTİLERE TEKLİF

Kılıçdaroğlu’nun küçük partilere CHP ve İYİ Parti listelerinden seçime girmeyi teklif edeceği belirtiliyor. Kılıdçaroğlu’nun parti liderlerini liste başına koyacağı ifade ediliyor. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de bu öneriye sıcak bakmayacağı değerlendiriliyor.

YENİ SEÇİM KANUNU, HESAPLARI DEĞİŞTİRDİ

Yeniden düzenlenen seçim kanunu ile birlikte 6’lı muhalefet yeni formüller geliştirme peşine düşerken, masada karşılıklı hesapları da kızıştırdı. DEVA ve Gelecek’in CHP’ye yönelik teminat içeren protokol talebi olduğu öne sürülüyor. Kulislerde seçim sonrasında sistemin nasıl olacağı, bakanlık ve milletvekili paylaşımı gibi konuların 6 lider tarafından imzayla mutabakata dökülmesinin istendiği belirtiliyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu

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